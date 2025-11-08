Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta Una llamada de un particular avisó del paradero de la mujer a unos dos kilómetros de la urbanización de Valdelagua

La Gaceta Salamanca Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:09 | Actualizado 19:31h.

Una mujer de 83 ha desaparecido en la tarde de sábado en el entorno de la urbanización Valdelagua en Santa de Tormes. El aviso de los servicios de Emergencia se ha producido en torneo a las 17:50 horas cuando los familiares, que la llevaban buscando desde las 16:00 horas no eran capaces de dar con su paradero.

A partir de ese momento se ha organizado un dispositivo de búsqueda en el que han participado Guardia Civil, Policía Local de Santa Marta de Tormes, Policía Local de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha movilizado a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y Salamanca.

Por suerte, sobre las 18:36 horas, una llamada de un particular al 112 informó de la localización de la mujer en Pelabravo, a unos dos kilómetros de la urbanización, en un camino en el diseminado Las Barceras. En ese contacto se solicitaba asistencia sanitaria ya que presentaba alguna herida por haber sufrido una caída. Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias para atenderla.