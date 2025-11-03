Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la playa ubicada en Algarrobo. E.P.

Encuentran el cadáver de una persona flotando en una playa malagueña

El suceso ha tenido lugar en la localidad de Algarrobo

E.P.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:41

Comenta

El cadáver de una persona, del que se desconocen más datos, ha sido hallado al mediodía de este lunes en la playa de Mezquitilla, en Algarrobo (Málaga), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

A las 13.40 horas el teléfono 112 ha recibido la llamada de un particular que divisaba un cuerpo flotando en el mar, en una zona de rocas próxima a la orilla, frente a la calle Red en la playa de Mezquitilla.

Desde la sala coordinadora se ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local, a los Bomberos y a la Guardia Civil, que a su vez ha activado a uno de sus grupos de intervención, para el rescate de la persona.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado al 112 el hallazgo del cuerpo sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una asesora financiera con clientes salmantinos por estafar más de 122.000&euro;
  2. 2 La Fiesta de la Matanza llegará en su novena edición a 87 localidades de la provincia
  3. 3 El Gobierno dice que no va a abrir un centro de migrantes pero el permiso de obras es para ese fin
  4. 4 Llamativo incendio de un vehículo en la A-62, a su paso por Carrascal de Barregas
  5. 5 Xuso Jones vuelve a revolucionar por sorpresa las calles de Salamanca
  6. 6 El Ayuntamiento de Villoria condena la agresión a un vecino con grafitis: «Calvo, pederasta, violador»
  7. 7 Mazón anuncia su dimisión como presidente de la Generalitat
  8. 8 El Seprona pilla de madrugada a tres hombres cazando con galgos de forma ilegal en un coto de Macotera
  9. 9 «Cuando me jubilé, hice la promesa de ayudar al que lo necesitara mientras tuviera fuerza»
  10. 10 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 3 de noviembre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Encuentran el cadáver de una persona flotando en una playa malagueña

Encuentran el cadáver de una persona flotando en una playa malagueña