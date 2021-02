En libertad el conductor que huyó en San José: “Iba a vender pan, no droga”

El conductor que este miércoles protagonizó una fuga de película en el barrio de San José tras la que acabó entregándose a las Fuerzas de Seguridad ha quedado en libertad provisional tras declarar ante el juez de guardia. Asegura que cuando oyó las detonaciones “se asustó”, ya que desconocía que los que le disparaban eran policías porque “ni se identificaron, ni llevaban distintivos, ni placa, ni nada”. Además, afirma que es panadero y que se encontraba en ese lugar porque iba a entregar la mercancía en dos kioscos de la zona, no a vender droga a menores, como sospechaba la Policía Local.

Fuentes del caso han informado a LA GACETA de que tras pasar la noche en el calabozo, el arrestado compareció ante el juez de guardia tras lo que fue puesto en libertad con cargos por un delito contra la seguridad vial y otro de atentado a los agentes de la autoridad.

Según declaró, es panadero de profesión y se encontraba en la Carretera de Carbajosa, en el barrio de San José, porque iba a distribuir mercancía en dos kioscos de la zona, como viene haciendo desde hace años.

Se encontraba fumando un cigarro cuando de repente vio llegar una furgoneta sin distintivos, que le dio un golpe y en ese momento otra furgoneta se le puso al lado, disparando uno de los agentes a su vehículo.

“Me he asustado y he salido corriendo”, declaró en la comparecencia judicial, en la que recalcó que los los policías “no se han identificado, no había distintivos, ni uniformes, ni placas, ni nada”.

Tras el interrogatorio judicial, que apenas duró veinte minutos, el juez de Instrucción número Uno de Salamanca, en funciones de guardia, ordenó su puesta en libertad, investigado por los citados delitos, señalan las fuentes, que destacan que en ningún momento el juez llegó siquiera a entrar en los presuntos trapicheos de drogas del arrestado que habrían dado pie a la intervención policial.

Según informaron este miércoles fuentes del caso, los hechos dieron inicio hacia las 10.30 horas. Dos patrullas camufladas de la Policía Local se encontraban a las puertas del Instituto de la Diputación Provincial dentro del operativo del plan de control de drogas en centros educativos.

Los agentes estaban sin uniformar y acompañados por el perro detector de drogas, puesto que, según informaron las fuentes, días antes habían recibido una denuncia de alguien que decía haber observado en las proximidades del centro educativo a un varón que estaría vendiendo sustancias estupefacientes a los alumnos.

En ese momento, el sospechoso arrancó su vehículo e inició la marcha llegando a embestir a uno de los vehículos policiales y también a uno de los agentes, que sufrió una lesión leve en una mano.

Ante la gravedad de la situación, señalaron las fuentes, los agentes hicieron uso de sus armas y llegaron a disparar hacia las ruedas de la furgoneta sospechosa para intentar que frenara, no lográndolo por lo que tuvieron que pedir la colaboración de la Guardia Civil al ver que el vehículo iba a a salir ya del límite municipal.

A mediodía, el conductor se presentó acompañado de su abogado ante la Guardia Civil y acto seguido ante la Policía Nacional que investiga el caso y procedió a su detención.