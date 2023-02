En el banquillo un salmantino por violar a su novia, que quería mantenerse virgen hasta la boda

La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado para el mes de marzo el juicio contra J.C.G.B., un joven acusado de violar a su novia que le había reiterado que no quería tener relaciones completas hasta la boda. Los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2021, cuando ambos tenían 23 años de edad, tras lo que la víctima le denunció. La Fiscalía le pide 8 años de prisión y 5 de libertad vigilada por un delito de agresión sexual.

En diciembre de 2020 el acusado comenzó una relación sentimental con la joven de 23 años y de etnia gitana. Según relata la Fiscalía en su calificación provisional, a la que ha tenido acceso LA GACETA, ambos se apalabraron o prometieron en febrero del año siguiente, 2021, y en primavera empezaron a vivir juntos en casa de los padres de ella, compartiendo habitación pero sin mantener relaciones sexuales a la espera de la boda -sobre la que no consta que hubieran fijado fecha-.

El 23 de octubre, J.C.G.B. y su novia fueron a una casa de campo con parcela que posee la familia de él en Ciudad Rodrigo, bajo el pretexto por parte de este de enseñar a un posible comprador una moto que guardaba allí y que había puesto a la venta.

Una vez en el lugar, la joven fue a una habitación para seleccionar ropa que su novio quería llevarse y este, aprovechando que estaban solos, dado que el comprador no llegó a aparecer, entró al cuarto, se sentó en la cama con ella y empezó a besarla.

En ese momento, ella le dijo que no estaba preparada para mantener relaciones plenas, que la respetara, que quería honrar a su familia y que había salido de su casa “mocita”. Pese a ello, señala la Fiscalía, el acusado, con ánimo libidinoso y siendo plenamente consciente de ello, le bajó los pantalones y le espetó: “Yo esto no lo he visto en mi vida... ya somos mayorcitos, que tenemos 23 años los dos”.