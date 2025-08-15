Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del incendio declarado en Cipérez.

Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez

Se ha elevado a este nivel a las 15.50 horas

La Gaceta

Cipérez

Viernes, 15 de agosto 2025, 16:28

Un incendio en Cipérez ha obligado a intervenir este viernes hasta 11 medios aéreos y terrestres a intervenir para sofocar las llamas.

Según INFOCAL de la Junta de Castilla y León el fuego fue declarado a las 14.40 horas y no fue hasta las 15.50 cuando se elevó a nivel 2. Por el momento se desconocen las causas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Activo el incendio forestal en Gallegos de Argañán
  2. 2 Los recuerdos de un bar que creció con el barrio: «Cuando llegamos ninguno de estos edificios estaba»
  3. 3 Expertos proponen variar el trazado del tren Ruta de la Plata por Salamanca
  4. 4 Dos nuevos fuegos en El Payo y Corral de Garcíñigo, el primero de nivel 2 y el segundo de 1
  5. 5 Agresión a sanitarios: una enfermera del centro de salud de San José recibe un fuerte golpe en el pecho
  6. 6 Reabre la A-66 tras el incendio de Cáceres
  7. 7 ¿Qué fiestas hay en los pueblos de Salamanca hoy viernes 15 de agosto?
  8. 8 «Vicente del Bosque compraba en esta farmacia»
  9. 9 Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
  10. 10 El alcalde de La Alberca pide ayuda: «El fuego está muy vivo y necesitamos mucha gente»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez

Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez