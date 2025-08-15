Elevan a nivel 2 el incendio de Cipérez
Se ha elevado a este nivel a las 15.50 horas
Cipérez
Viernes, 15 de agosto 2025, 16:28
Un incendio en Cipérez ha obligado a intervenir este viernes hasta 11 medios aéreos y terrestres a intervenir para sofocar las llamas.
Así está ahora mismo #IFCiperez pic.twitter.com/BQ0jhJHbOx— AndrésGE (@_andresgrande_) August 15, 2025
Según INFOCAL de la Junta de Castilla y León el fuego fue declarado a las 14.40 horas y no fue hasta las 15.50 cuando se elevó a nivel 2. Por el momento se desconocen las causas.
