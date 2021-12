‘El Vinas’ alega un trastorno psíquico y pide ser absuelto por el asesinato de ‘El Chispi’ en Salamanca

A punto de cumplirse dos años desde el despiadado crimen de J.A.L.J., ‘El Chispi’, las partes han sido citadas para el próximo jueves, día 30, a una audiencia preliminar con motivo de la prórroga de la prisión provisional de los dos acusados que a día de hoy permanecen entre rejas -C.M.S., ‘El Vinas’, y R.B.G., su pareja conocida como ‘La Rocío’-. Un acto en el que el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca, que ha instruido la causa por el crimen ocurrido el 29 de enero de 2020, abordará además la apertura del juicio oral. Un caso en el que la defensa del principal acusado, ‘El Vinas’, solicita su absolución alegando que sufre una alteración mental, frente a lo que la Fiscalía de Salamanca solicita una condena de 24 años de prisión.

En su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, la defensa de ‘El Vinas’ y de ‘La Rocío’, para la que la pena solicitada por el fiscal es de 20 años de cárcel, alega que en el caso del primero debe ser tenida en cuenta una “alteración psíquica o mental”.

El escrito de la defensa comienza impugnando expresamente las intervenciones telefónicas y continúa señalando su disconformidad con las calificaciones del Ministerio Fiscal y la acusación particular: “Consideramos que los hechos narrados no son ciertos al entender que no se corresponden con la realidad”, señala, sin exponer su relato que se reserva para la vista del juicio oral.

Al no ser los hechos relatados ciertos, prosigue, no son constitutivos de un delito de asesinato, ni de un delito de tenencia ilícita de armas, ni de un delito de lesiones, de los que se les acusa.

“No existe responsabilidad criminal alguna, por no existir delito imputable a C.M.S. y a R.B.G.”, señala y destaca a continuación que en el caso del varón debe tenerse en cuenta la concurrencia de una eximente incompleta o, subsidiariamente, una atenuante de alteración psíquica o mental.

Por todo ello, concluye, “no procede imponer pena alguna y sí acordar la libre absolución de ambos acusados”.

La Fiscalía solicita un total de 62 años y medio de cárcel por el asesinato de ‘El Chispi’ del que acusa a la pareja que permanece presa, así como a R.S.J. ‘El Rafi’, para el que en junio se decretó la libertad bajo fianza.

Solicita para ‘El Vinas’ 24 años de prisión -22 años por un delito de asesinato, al concurrir en su caso la agravante de disfraz, y 2 años por el delito de tenencia ilícita de armas prohibidas-, así como 900 euros de multa por un delito leve de lesiones. Le pide además por el primer delito otras penas accesorias: 7 años de libertad vigilada, 10 años de alejamiento e incomunicación respecto a la mujer y a la hija del fallecido y 10 años de prohibición del derecho a residir y acudir a la provincia de Salamanca -todas ellas a cumplir desde que se encuentre en libertad o permiso penitenciario-.

En el caso de R.B.G., ‘La Rocío’, le pide 20 años de prisión por el delito de asesinato y el delito de tenencia ilícita de armas prohibidas-, así como 900 euros de multa por el delito leve de lesiones. Solicita en su caso las mismas penas accesorias.

Por último, a R.S.J., ‘El Rafi’, le acusa de un delito de asesinato por el que le pide 18 años de prisión e idénticas penas accesorias que los otros dos acusados y de otro de conducción sin carnet con la agravante de reincidencia por el que le pide seis meses de prisión, así como 900 euros de multa por el delito leve de lesiones.

Respecto a la responsabilidad civil, pide a los tres una indemnización conjunta y solidaria a la viuda de 150.000 euros por los perjuicios causados por la muerte de ‘El Chispi’; a cada uno de sus progenitores -ambos en prisión- en 75.000 euros en idéntico concepto; y a su hija en 600 euros por los diez días que tardó en curar de las lesiones, con reserva de acciones civiles respecto de la misma en lo que se refiere a la muerte de ‘El Chispi’ al no estar determinada la filiación paterna.