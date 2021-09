El TSJ rebaja la pena para el autor del crimen de Beleña: de 16 a 11 años

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó en octubre del año 2020 a J.M.A. a 16 años de prisión por apuñalar mortalmente a un hombre y herir a otro en el interior de un coche en la A-66, a su paso por Beleña. Las víctimas habían intentado robar a un grupo de narcos -entre ellos J.M.A.- la droga que portaban haciéndose pasar por guardias civiles. Ahora, un año después de la condena, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), ha rebajado la pena, de 16 a 11 años de prisión, por entender que actuó en un arrebato y que hubo dilaciones indebidas, tanto en la apertura del procedimiento como en la resolución del recurso de apelación debido a la tardanza en enviar la causa al TSJCyL para que resolviera el recurso, más de un año.

El abogado de J.M.A. alegó como motivos de impugnación, entre otros el no haber apreciado las eximentes de arrebato y dilaciones indebidas. Circunstancias que el TSJCyL sí considera que concurrieron en los hechos.

Respecto a la circunstancia de arrebato u obcecación -cuando el sujeto actúa por causas o estímulos que le hayan producido una ofuscación o conmoción que le impidan dominar la situación creada-, la nueva sentencia destaca la situación objetiva creada, y a la que se hace referencia en el hecho probado de que fue interceptado el vehículo, en el que viajaba el acusado junto a otras personas, “en horas nocturnas y lugar solitario, por dos individuos que se hacen pasar por agentes de la Guardia Civil y que proceden a registrarles, dándose cuenta enseguida de que no eran lo que pretendían y que buscaban la droga que pudiera haber en el vehículo”. “Resulta indudable”, señala el tribunal que se trata de un hecho que “tiene la suficiente potencialidad para alterar el ánimo de cualquier persona, máxime de una con las características del acusado, por cuanto los asaltados no podían estar seguros de cuál podía ser la siguiente reacción de los asaltantes al no encontrar la droga que buscaban”.

Por tanto, “la actuación creada por los asaltantes constituye la causa cuyo efecto es la reacción súbita, emocional, de furor, por parte de J.M.A., que, armado de una navaja o cuchillo, procede a agredir a los asaltantes causándoles las lesiones con el funesto resultado, existiendo base para entender que su capacidad de raciocinio se vio momentáneamente alterada y, en consecuencia, su imputabilidad, al hacerlo, se hallaba en cierta manera disminuida”, señala.

Asimismo, en lo que respecta a las dilaciones indebidas, precisa la sentencia que: “El simple examen de los principales hitos del procedimiento penal que nos ocupa revela un plazo excesivamente dilatado entre la fecha de comisión de los hechos y apertura del procedimiento (diciembre de 2.016) y el dictado de la sentencia por el órgano de enjuiciamiento (21 de octubre de 2.020), y no digamos ya entre aquel primer hito y la resolución de este recurso de apelación (septiembre de 2.021), siendo así que la causa llegó a este TSJ a tales efectos a finales de junio de 2.021”.

Por otra parte, añade el tribunal, “no consta que tal retraso en la tramitación y resolución del procedimiento se deba a causa o causas imputables al acusado hoy apelante (que permanece preso desde febrero de 2.017) o los otros encausados, ni aparece que la misma sea de una especial complejidad que justifique tal demora”.

Así las cosas, al concurrir dos atenuantes, sin que concurra agravante alguna, es necesario aplicar, señala el tribunal, la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley.

El fallo rebaja por tanto la condena por el delito de homicidio consumado de 10 años y 6 meses a 8 años, y por el del homicidio intentado, de 5 años a 3.

Contra esta nueva sentencia del TSJCyL cabe recurso ante la Sala del tribunal Supremo.