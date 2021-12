El TSJ confirma la sentencia contra los condenados por el ‘búnker-fumadero’ de Pizarrales

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en junio de 2020 por la Audiencia Provincial de Salamanca en la que condenó a dos hombres a una pena de un año y ocho meses de prisión y al pago de una multa de 920,60 y absolvió a otro hombre y una mujer procesados en la misma causa, seguida contra todos ellos por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. La Policía Nacional detuvo a los cuatro en el mes de febrero de 2017 durante un registro antidroga en su ‘piso búnker’ del barrio de Pizarrales, a donde acudían numerosos consumidores a cualquier hora del día pese a estar situado justo enfrente de un colegio.

La defensa de los dos condenados recurrió la sentencia de la Audiencia Provincial insistiendo una vez más en las deficiencias en los informes sobre las drogas intervenidas y en que dada la cantidad decomisada esta podría ser para el consumo de los acusados y no para su venta, recurso que el TSJCyL ha desestimado.

Señala en sus fundamentos que en su recurso “la defensa únicamente se centra en las supuestas deficiencias aldescribir las drogas tóxicas intervenidas, cuyo hallazgo no se discute, así como la omisión de la debida acreditación del peso y grado de pureza de las pastillas (enteras o en porciones) de alprazolam, lo que, teniendo en cuenta el carácter de consumidores habituales de sustancias tóxicas que se reconoce en ambos acusados en la sentencia recurrida, al apreciar en ambos la atenuante de drogadicción, no permite descartar que tales sustancias intervenidas no estuvieran destinadas al propio consumo, con lo que la conducta enjuiciada carecería de relevancia penal”.

Sin embargo, responde el alto tribunal con sede en Burgos: “No podemos compartir tal apreciación, puesto que, en primer término, no es cierto que exista un déficit en la descripción de las drogas intervenidas, pues consta claramente su naturaleza y peso que, ciertamente, no es elevado en cuanto se refiere al ‘cannabis’, aunque respecto del número de pastillas de labenzodiazepina no puede decirse lo mismo, siendo en cuanto a éstas últimas totalmente indiferente cuál sea la cantidad de sustancia o principio activo de la droga presente en cada pastilla, que el perito compareciente en el acto del juicio ha considerado la usual en un fármaco de dicha naturaleza”.

Señala por otra parte en segundo término, y ello “decisivo”, que no se puede olvidar la serie de indicios que permiten apreciar que la tenencia de tales sustancias “fuese mucha o poca la cantidad ocupada, estaba destinada al tráfico o venta a terceras personas: la vigilancia y comprobación por los agentes policiales acerca de que, en fechas anteriores a la entrada y registro, había un elevado número de personas que, sin justificación distinta que la de acudir a proveerse de droga, visitaban el lugar; la disposición y comunicación entre garaje y vivienda, y las medidas de seguridad inusuales adoptadas; la actitud obstruccionista del acusado al comprobar que la Policía iba a efectuar un registro; los objetos ocupados en garaje y vivienda que son habituales en dicha actividad ilícita”.

“En definitiva, por tanto, remitiéndonos en cualquier caso a la fundamentada motivación de la sentencia recurrida, procede desestimar el referido motivo de impugnación, rechazando que se haya infringido o violado el derecho de presunción de inocencia de los acusados o que haya habido error en la valoración de la prueba por parte del tribunal de primera instancia”, concluye.