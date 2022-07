El testimonio de los evacuados: “Lo que llevamos puesto encima es lo único que tenemos”

Aunque la solidaridad y la paciencia salen a relucir en esta situación crítica que todos los evacuados afrontan con la máxima comprensión, salir de forma repentina de sus hogares sin saber cuándo regresarán resulta estresante. Entre los monsagreños, que afrontaron este viernes su cuarto día, estaban evacuados Amparo Hernández y Sebastián Galván, que llegaron por la mañana desde Morasverdes.

“Primero nos llamaron y después vino la Guardia Civil; por la noche ya se veía bien, pero aquí estamos”, explica la mujer. La pareja, de avanzada edad, es de San Sebastián, y pasaba el verano en su segunda residencia en Morasverdes. “Solo hemos podido coger las medicinas, lo que llevamos puesto es lo único que tenemos; nada más”, cuenta la pareja, que no esperaba un desalojo tan repentino. “No te esperas algo así, aunque estábamos muy pendientes; me levanté de madrugada, no podía dormir”, reconoce ella. Sus familiares, afirman, no han dejado de llamarles al móvil desde el suceso, conmocionados y preocupados.