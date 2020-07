El “terror” de los vecinos de El Tormes por la rutina de quemar coches robados a la puerta de sus casas

Una banda roba un vehículo para cometer con él una oleada de robos. En solo una noche hacen su particular agosto y antes del amanecer, con el objetivo de destruir pruebas, prenden fuego al coche. Lo más habitual es que lo hicieran en descampados con caminos de difícil acceso pero no siempre es así y en las últimas semanas han proliferado en la ciudad los turismos que han aparecido en llamas próximos a las viviviendas. Uno de los perjudicados han sido los vecinos del barrio de El Tormes, quienes temen que estas hazañas algún día provoquen “una desgracia”. “Hay muchos con miedo”.

Así lo manifiesta a este diario un vecino de la calle Maestro Lidón, donde el pasado martes apareció un vehículo calcinado. Precisamente este turismo, tal y como ya publicó este medio, era el que utilizaba —aunque no está a su nombre— la mujer de ‘El Chispi’, el joven de 27 años de edad y vecino del barrio que murió el 29 de enero acribillado a tiros mientras trataba de escapar de los ‘pistoleros’ con su hija en brazos. “Yo no me siento inseguro pero sí es verdad que da mucho que pensar que lo hagan a las puertas de tu casa. Hay vecinos que tienen miedo, sobre todo personas mayores que viven solas y que temen que esto un día vaya a más”, asegura.

Y sin duda lo que más les preocupa es que en uno de esos incendios intencionados se vean directamente perjudicados. “A unos metros tenemos la general de gas natural de todo el barrio si llega el fuego hasta allí se prepara. Iría todo el edificio al garete”, comenta.

A ello se le suma la mala imagen que dan este tipo de sucesos al barrio. “Es que es indignante. Ya ni se esconden. Le da absolutamente igual que por ahí pueda pasar alguien en ese momento. Yo voy a trabajar muy temprano y perfectamente algún día me puede tocar a mí”, comenta otra vecina de Maestro Soler. “Sabemos que la delincuencia es algo que siempre por desgracia va a estar ahí y hay rachas buenas y otras malas que pasan más cosas pero por favor lo que sí pedimos es más vigilancia porque algún día vamos a llevarnos las manos a la cabeza cuando caiga un inocente”, añade.

Aunque es en el barrio de El Tormes donde se han encontrado en las últimas semanas el mayor número de coches calcinados, no es la única zona de la ciudad afectada. Los bomberos también han tenido que sofocar las llamas de turismos que habían sido abandonados en otros puntos, como el barrio de Tejares o las proximidades de Buenos Aires, concretamente en la zona conocida como ‘El Marín’. Todos los casos están siendo investigados o bien por la Guardia Civil o por el Cuerpo Nacional de Policía.