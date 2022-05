El septuagenario asaltado en Pereña: “Me decían que abriera la caja o me mataban”

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha dejado visto para sentencia el procedimiento seguido contra tres varones -J.A.B., ‘Pepito’, su sobrino P.N.A. alias ‘Torroco’, y P.R.V., sobrino de la víctima- por el salvaje asalto a un septuagenario en el año 2017 en su casa de Pereña de la Ribera. Los tres declararon en el juicio que se celebró este martes, aunque todos ellos lo hicieron tan solo a las preguntas de sus abogados, para coincidir en que ninguno participó en el violento robo.

Además, en sus declaraciones P.N.A. aseguró que la testigo que les denunció y que dio sus nombres a la Guardia Civil como autores del asalto lo hizo por “recelo”, porque fue pareja sentimental de su tío ‘Pepito’ y tras romper la relación, les ha denunciado en varias ocasiones y por distintos motivos, llegando a amenazarles diciéndoles: “Os va a pasar lo mismo que a mi madre”, en referencia a ‘la Sera’ -la mujer que murió tras ser cosida a puñaladas en abril de 2017 en el barrio de San Vicente-.

De la misma manera se manifestó J.A.B., que tras declararse inocente, dijo que tras tener una relación con la testigo y empezar con otra mujer, “hubo un acoso y derribo con denuncias falsas” hacia él, en el intento de su ex por “meterle en la cárcel”. Incluso, declaró, le amenazó con enviarme un preso para acabar con su vida y el último juicio que tuvo en la Audiencia Provincial de Salamanca fue porque ella le denunció por abusos sexuales a su hija, menor de edad. Sentencia que, por cierto, aprovechó para declarar, “ha sido absolutoria”.

Mientras tanto, P.R.V., el sobrino de la víctima que presuntamente facilitó a los otros dos el asalto, manifestó igualmente no haber tenido participación en los hechos y dijo que, de hecho, no tenía ninguna relación con su tío, que ni siquiera había estado nunca en su casa ni sabe cómo es. “

Yo salí de casa a dar de comer a las gallinas y estaban dos personas esperándome, una a cada lado de la puerta”, comenzó su relato la víctima, que precisó que llevaban pasamontañas y vestían de oscuro. “Perdí el conocimiento y aparecí tirado en el suelo... me decían que abriera la caja o me mataban”, prosiguió y explicó a continuación que durante 30 años había sido colaborador del Banco Santander, pero en el momento del robo ya estaba jubilado, de manera que, dijo: “Tenía dinero en casa pero no era del banco, era la hucha mía”.

Según explicó tiempo antes habían entrado en su casa, pero él no se encontraba dentro y no llegaron a robarle. En esta ocasión, aunque se llevaron un monedero y poco más, tampoco lo consiguieron porque él se resistió y no les abrió la caja fuerte. “Abre la caja fuerte, que te matamos”, declaró que le decían y señaló que llegaron a espetarle también: “El otro día no estabas, pero hoy la vas a abrir”.

“Yo lo único que quiero es que se haga justicia”, unos hechos de los que han pasado ya cinco años y que, lamentó, con motivo de la detención de los presuntos autores y el juicio ha vuelto a traer a la memoria.

Tras las declaraciones de todos ellos, la fiscal elevó a definitiva su solicitud de pena para los acusados, eso sí ahora con la agravante de disfraz al menos en el caso de los presuntos autores materiales, ‘Pepito’ y ‘Torroco’: once años de prisión y el pago de la correspondiente indemnización por un delito de robo con fuerza en casa habitada en grado de tentativa, otro de robo con violencia en casa habitada con uso de armas y otro de lesiones.