El salmantino que halló el cadáver de Esther López: ‘Lo encontré a simple vista’

La persona que encontró el cadáver de Esther López el pasado 5 de febrero en Traspinedo vive en Salamanca. Se llama José María, tiene 47 años y aquella mañana se dirigió desde la capital del Tormes hasta Traspinedo para ayudar.

Así se recoge en su declaración a la Guardia Civil, que se ha conocido una vez levantado el secreto del sumario por parte de la jueza Soledad Ortega, según refleja El Confidencial.

Según su declaración, esa mañana se desplazó desde Salamanca hasta Traspinedo. Había decidido pasar el domingo rastreando por su cuenta las inmediaciones de Traspinedo y hacer un poco de turismo.

“He llegado sobre las 9:30 y he aparado el coche en el restaurante ‘La Maña’ -dijo-. No conocía de nada a Esther”. No obstante, se acercó hasta la localidad vallisoletana con la intención de ayudar, dado que todas las batidas que habían efectuado la Guardia Civil y los vecinos habían resultado infructuosas.

Caminó por fincas, se acercó al arroyo y llegó a la curva de Traspinedo. En apenas una hora, encontró lo que no habían conseguido las batidas multitudinarias desde el 17 de enero pasado.

“A unos quince metros de pasar el cruce, a simple vista, he observado el cuerpo de una persona. Estaba de espaldas. Llamé inmediatamente para avisar. Enseguida llegó un coche de la Guardia Civil. Durante el tiempo que estuve esperando ninguna persona manipuló el cuerpo ni se acercó a él”, señaló el su declaración.

Aunque en un principio se dijo que el cadáver había sido encontrado por un vecino que estaba paseando por la zona, finalmente se ha sabido que era un salmantino que decidió ayudar en localizar el cuerpo.