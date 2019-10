El protagonista de la persecución de película por Salamanca niega que los 15 kilos de marihuana fueran suyos

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Eso es lo que ha decretado la juez de guardia de Salamanca para el reincidente de 28 años de edad que este martes protagonizó una persecución de película por las calles de Salamanca después de saltarse un control de la Guardia Civil en Villamayor.

Según ha podido saber LA GACETA por fuentes del caso, el hombre de iniciales D.T.A. pasó la noche del martes en los calabozos del Instituto Armado y fue a lo largo de la mañana de este miércoles cuando fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Tres, estos días en funciones de guardia. Allí el salmantino decidió no acogerse a su derecho a no declarar y explicó que los 15 kilos de marihuana que llevaba en su vehículo, un Fiat Stilo tipo ranchera, no eran de él. El joven sí reconoció que iba a transportar la droga de un punto a otro pero negó que la mercancía fuera suya.

En cuanto a los otros dos delitos de los que la Guardia Civil le considera presunto autor, contra la seguridad vial por conducción temeraria y por atentado a agentes de la autoridad, el individuo negó rotundamente al tribunal que intentara atropellar a uno de los agentes que participó en el operativo, aunque sí reconoció que condujo rápido y se saltó varios semáforos en rojo. Eso sí, dijo que en ningún momento había puesto en peligro a los peatones.

Dado sus antecedentes penales, tras prestar declaración en sede judicial la jueza ordenó para él prisión comunicada y sin fianza a la espera del juicio por estos hechos, una decisión por la que en la tarde de este miércoles ingresó en el centro penitenciario de Topas.