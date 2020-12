El preso pillado con droga en la prisión de Topas alega que era de otro interno: “Me dijo que le cortaría la cabeza a mi pareja si no se la escondía”

La Audiencia Provincial de Salamanca dejó este martes visto para sentencia el juicio contra J.J.S.B., el interno pillado con droga durante un cacheo en el centro penitenciario de Topas. El acusado ha reconocido que portaba la droga, aunque dijo que era de otro recluso y que la escondió “por miedo”, bajo las presiones de éste: Me decía que le iba a cortar la cabeza a mi pareja, etc, etc”, declaró. La Fiscalía mantuvo su petición de cinco años de prisión por un delito de tráfico de drogas, mientras que el letrado de la defensa solicitó la absolución al considerar que el cacheo integral al que se sometió a su cliente -con sentadillas incluidas- debe ser declarado nulo por vulnerar los derechos fundamentales.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre de 2019, alrededor de las 9.15 horas, en la prisión salmantina. El acusado, que declaró mediante videoconferencia, reconoció ante el tribunal que aquella mañana, dos funcionarios le desnudaron y descubrieron que tenía la droga -una pequeña cantidad de hachís y heroína- en los calzoncillos: “No me dijeron nada, entraron, me desnudaron y me hicieron hacer sentadillas porque se pensaban que llevaba droga dentro de mi cuerpo”, explicó, añadiendo a continuación que los trabajadores se dirigieron a él “de muy malas maneras”.

“Yo no sabía lo que era, a mí me lo dieron así”, señaló y dijo que “desde los 12 años tiene un problema con el hachís”. Además, alegó que la heroína encontrada era para mezclar con el hachís.

A continuación, identificó con nombre y apellidos al interno que le dijo que le guardara los estupefacientes, “en dosis”, según detalló la fiscal.

Hasta este momento no lo había contado porque “le tenía mucho miedo”, explicó y declaró que éste le había dicho que “tenía que guardársela y por la mañana se la daría”. “Me decía que le iba a cortar la cabeza a mi pareja, etc etc”, llegó a manifestar.

Al término de los interrogatorios al recluso y a los dos funcionarios, la fiscal elevó a definitiva su petición. Por su parte, el abogado de la defensa insistió en la nulidad del cacheo y por lo tanto de todas las actuaciones que se derivan de él por lo que su cliente debe ser declarado inocente.