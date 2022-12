La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado ya sentencia contra el ‘pistolero de Garrido’, Emilio D.Y. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, le impone un total de 36 años de prisión, los mismos que solicitaba la Fiscalía y por los mismos delitos: 22 años por el delito de asesinato con alevosía consumado; 12 años por la tentativa de asesinato y 2 años más por el delito de tenencia ilícita de armas.

De esta manera y pasado poco más de un mes desde el veredicto de culpabilidad del tribunal popular, ya hay sentencia en uno de los casos más atroces de la historia reciente de Salamanca. Culpable por unanimidad, ese fue el veredicto del jurado popular en el juicio por el tiroteo de Garrido. Como era de esperar los nueve integrantes del tribunal popular declararon probados por unanimidad todos y cada uno de los puntos expuestos por el fiscal, así como por la acusación particular. Pero además se opusieron a una posible suspensión de la pena y al indulto.

El jurado dio de esta manera por buena en su totalidad la tesis de la Fiscalía, lo que supuso “un descanso” para los familiares de las víctimas en un hecho tan grave.

Emilio D.Y., de 33 años, utilizó su último turno de palabra para lamentarse y “pedir perdón”, una vez más, a las víctimas, a sus familias y a la suya propia. Además dijo que ponía todo su patrimonio -principalmente el piso de la calle Lazarillo de Tormes en el que residía- a disposición de los perjudicados, que si no lo hizo antes es porque estaba preso en Valladolid, patrimonio que, mal que le pese, ya no puede poner a disposición de nadie, porque ya no depende de él al haberle sido embargado hace ya tiempo por el juzgado instructor.