El mutismo reina en el barrio de El Tormes, cuatro días después de la muerte de 'El Chispi'

En el barrio de El Tormes se respira tranquilidad. Como un sábado cualquiera, los residentes de esta zona de Salamanca, ubicada a tan solo unos metros de la comandancia de la Guardia Civil, pasean aprovechándose de la buena temperatura y los rayos de sol impropios de esta época invernal. Mientras que unos se dirigen a la farmacia o al supermercado, otros deciden coger fuerza en uno de los bares de la plaza del Maestro Luna. Todos continúan con sus vidas aunque a muchos les ronda la misma pregunta en su cabeza: ¿Qué y cuándo pasará?

Después del terrible suceso registrado el miércoles a plena luz del día en la calle Maestro Soler, cuando dos pistoleros acorralaron a ‘El Chispi’, de 27 años, y acabaron con su vida a tiros en presencia de su hija y su pareja, los vecinos no quieren ni oír hablar del tema. “Se comentan muchas cosas pero no seré yo quien las diga”, responde evasiva una. “Yo lo siento pero tengo prisa”, comenta otra nada más escuchar el mote del fallecido. Ante tal mutismo, por fin una tercera comenta los días vividos. “Aquí ahora no se habla de otra cosa. Estamos muy disgustados porque este es un barrio humilde, de gente trabajadora, y este tipo de cosas dañan la imagen”, lamenta.