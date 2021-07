El mirobrigense acusado de maltratar a su esposa durante 40 años lo niega y ella asegura que tenía miedo: “Me insultaba y controlaba”

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este miércoles el juicio contra un vecino de Ciudad Rodrigo que se enfrenta a una condena de 14 años de prisión que le pide la acusación particular por maltrato continuado a su esposa durante los 40 años que llevan de matrimonio. En su declaración ante el tribunal, el hombre ha asegurado que “todo es mentira” mientras que la mujer se ha mantenido firme: “Me insultaba y controlaba. Me acostaba con miedo”, ha dicho.

La mujer le acusa de dirigir hacia ella constantes expresiones para humillarla y vejarla, de forzarla para mantener relaciones sexuales y de hasta haberla introducido objetos en la vagina mientras dormía, hechos por los que su letrado solicita para el varón 14 años de cárcel. Por su parte el fiscal que lleva el caso considera que tales hechos no están ni mucho menos acreditados y solicita la libre absolución.

La vista oral ha comenzado con la declaración del acusado, quien ha manifestado que se trata de “una denuncia llena de mentiras”. “En mi vida le he puesto la mano encima”, ha afirmado. Ante las preguntas de las partes sobre si la amenazaba con no ver a su familia, la controlaba o la insultaba, el varón ha contestado con expresiones tales como “nunca”, “para nada” o “eso es mentira” y ha relatado que los actos sexuales que ambos mantenían siempre han sido con el consentimiento de ella.

La mujer por su parte dice que prácticamente no le dejaba ver a su familia ni a sus amigos, que la insultaba continuamente acusándola de estar con otros hombres y que se enfadaba cuando él llegaba a casa y ella no estaba. En cuanto a los actos sexuales, asegura que ella le pedía que no le hiciera daño y que en algunas ocasiones la sujetaba por los brazos de manera que ella no podía moverse. “Hay veces que yo no quería. Otras dormida me introducía cosas por la vagina cuando yo estaba dormida”, ha manifestado ante los jueces.

Para apoyar su versión, han declarado los dos hermanos de la mujer, quienes han dicho que, a través de lo que la mujer les ha contado a lo largo de los años, la tenía controlada y la insultaba. Sin embargo ambos han explicado que sobre los actos sexuales su hermana nunca les dijo nada. “Me lo podía imaginar pero ella nunca me lo contó”, ha afirmado su hermana.

El matrimonio cuenta con tres hijos y dos de ellos han declarado este miércoles en la vista oral, coincidiendo ambos en que nunca han vivido las situaciones de las que su padre está acusado.