El mediático ‘asesino de Aranjuez’, nuevo recluso de la cárcel de Topas

Precisamente por este motivo este viernes fue trasladado hasta el centro penitenciario de Topas, donde ingresó a media mañana. Las mismas fuentes apuntan a que lo hizo en el Módulo 8, donde pasará unos días hasta que el equipo técnico del penal analice su caso y compruebe si en las otras prisiones por las que ha pasado ha tenido buen comportamiento, lo que será decisivo para enviarle a un módulo de respeto o no.

El hombre cometió el doble crimen al enterarse de que su ‘ex’, de la que se estaba separando, tenía otra pareja

El doble crimen tuvo lugar el 9 de junio de 2019 poco antes de las 22.00 horas, cuando Juan Mendoza Jiménez estaba en la casa de sus padres, ubicada frente a la de sus suegros. Ahí había regresado a raíz de que su mujer le dejara meses atrás y fue al enterarse de que otro hombre estaba saliendo con ella cuando juró venganza. Según la investigación, en un momento dado, y tras un cruce de reproches con la familia de ella, todos de etnia gitana, él cogió una escopeta de su domicilio y desde la ventana abrió fuego contra las víctimas, que se encontraban en la calle con más personas. Sus dos cuñadas fallecieron ese mismo día debido a las graves heridas, mientras que su suegra acabó con un tiro en la pierna.

En una de sus declaraciones ante la juez que lleva el caso, ‘Juanín’ —con antecedentes por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y una orden de ingreso en prisión en el momento de los hechos— confesó su autoría. “Si yo disparo doce cartuchos, me cargo a todos los que había, no dejo ninguno, mi señoría”, afirmaba ante la juez. La vista oral por estos hechos aún no se ha celebrado.