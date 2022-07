El maltratador desterrado por incumplir el alejamiento niega las acusaciones contra él

No entró en el piso de su ex, no robó nada de su interior, ni amenazó a nadie. I.H.M., el maltratador que llegó a ser desterrado por incumplir una y otra vez las órdenes de alejamiento y que fue detenido por entrar en el domicilio de su ex varias veces, robarle 1.000 euros y amenazar a su pareja actual con “rajarle”,ha negado este pasado miércoles todas las acusaciones en el juicio. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, solo reconoció que había contactado con ella mediante correo electrónico y respecto a las llaves de la casa de esta que hallaron los agentes en su poder cuando le detuvieron y con las que supuestamente entró a la casa, simplemente alegó que efectivamente tenía la llave, pero porque el actual compañero sentimental de su ex se las tiró, dijo.

Por su parte, la denunciante y su compañero se ratificaron en sus acusaciones, de modo que el fiscal mantuvo su solicitud: 5 años y 5 meses de cárcel. 012: