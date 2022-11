El jurado popular declara culpable por unanimidad al ‘pistolero de Garrido’

Después de cuatro días de vista, este viernes acabó el juicio del ‘pistolero de Garrido’ con una jornada en la que participó el fiscal y se conoció el informe de la defensa. Y precisamente en el mismo día, a las 19 horas, se ha conocido el veredicto del jurado popular, que ha declarado a Emilio D.Y. culpable de cometer uno de los crímenes más despiadados de los últimos años en Salamanca.

De este modo, se le ha declarado culpable por unanimidad de dos delitos de asesinato con alevosía, uno en grado de tentativa, y otro de tenencia ilícita de armas. Además, el jurado popular no es partidario de que se le aplique la revisión condicional ni se pida el indulto del acusado.

El tiroteo dejó a un hombre muerto, Chema, y entre la vida y la muerte a su acompañante, Belén. Por ese motivo, se le acusaba de dos delitos de asesinato con alevosía, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de tenencia ilícita de armas.

El fiscal del caso pedía para el ‘pistolero de Garrido’ una pena de 36 años de prisión, la acusación particular lo elevaba hasta los 41 años y seis meses, mientras que la defensa solicitaba el ingreso en un psiquiátrico del acusado, según informaron fuentes del caso a LA GACETA.

Para el fiscal la declaración de Emilio D.Y. fue “totalmente selectiva” ya que “recuerda lo que le beneficia, que había consumido alcohol, cocaína, que quería suicidarse... pero a partir de ahí deja de recordar todo”. “No es de ninguna forma entendible, no deben creer esas manifestaciones del acusado”, señala dirigiéndose a los miembros del jurado.

Por su parte, el abogado defensor aseguró que “Es aberrante por supuesto. Los hechos son incontestables, no son lógicos, son aberrantes, no tiene explicación racional, no es normal, en su sano juicio nadie comete algo así (...)”.