El ingenio de una septuagenaria sordomuda salmantina ha evitado que su caída en su piso de la calle Arias Pinel de la capital acabara en tragedia. La mujer, consciente de sus limitaciones para poder alertar de la caída que había sufrido a primera hora de la mañana de este miércoles, la emprendió a golpes con las paredes para que sus vecinos pudieran percatarse de que algo no iba bien en la casa. Una de sus vecinas, al ser consciente de que esos golpes procedían de la vivienda de esta mujer, ipso facto, llamó a los servicios de emergencia para avisar de la incidencia.

Y, así, hasta el lugar del accidente se desplazó una dotación de bomberos del parque de la capital para tratar de ver cuál era el problema. Al llegar vieron que la puerta estaba cerrada con llave y que todas las persianas se encontraban bajadas, así que el acceso a la vivienda se tuvo que producir a través de una ventana interior, que colinda con la de un vecino. Para no alertar a la mujer, que seguía dando golpes a la espera de ser rescatada, la dotación de bomberos deicidio entrar de manera sigilosa para no causar mayor susto a la mujer, que se encontraba tendida en el suelo. La historia concluyó con final feliz, ya que la mujer no presentaba -a la espera de ser sometida a una revisión médica- daños aparentes fruto de la caída.