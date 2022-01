El indigente que violó a su ‘ex’ en Salamanca, condenado también por dejar sin bazo a otro mendigo

El indigente condenado recientemente por insultar, pegar y violar a su expareja tras incumplir además la orden de alejamiento con respecto a ella, R.A.T., ha vuelto a ser condenado, esta vez por dejar sin bazo a otro sintecho de una brutal paliza en la plaza de Julián Sánchez ‘El Charro’ de la ciudad. La Audiencia Provincial de Salamanca le ha condenado por estos hechos a tres años de prisión como autor de un delito de lesiones, mientras que al otro acusado en la misma causa, R.F.V., le impone cinco años de prisión al estimar en su caso la circunstancia de reincidencia. Les impone además a ambos el pago de una indemnización conjunta y solidaria por importe de 4.130 euros por las lesiones y otros 13.000 euros por las secuelas.

Según recoge la sentencia, que este lunes ha hecho pública el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la prueba practicada ha resultado probado que los hechos ocurrieron sobre las 0.50 horas del día 22 de septiembre de 2020. La víctima, de nacionalidad checa y de 44 años de edad, se encontraba en la plaza de Julián Sánchez ‘El Charro’ de la ciudad, cuando fue abordado por dos indigentes: R.A.T. apodado como ‘El Chino’ y por R.F.V., alias ‘El Motero’ o ‘Richard’, sin que se sepa el motivo o desencuentro que entre ellos había.

Los dos últimos comenzaron entonces a golpear al afectado a base de puñetazos y patadas por todo el cuerpo, hasta que este perdió el conocimiento y quedó tendido en el suelo.

Cuando recuperó el conocimiento y sin que nadie le hubiera prestado auxilio, sobre la 01.30 horas sirviéndose de su teléfono móvil, llamó al 112 y pidió ayuda.

En el lugar se presentaron luego los agentes de la Policía Local y una ambulancia, que trasladó al herido hasta el Hospital Virgen de la Vega, donde fue atendido de las lesiones y donde permaneció ingresado hasta el alta médica el 8 de octubre de 2020.

Como consecuencia de la agresión, sufrió una fractura con hundimiento del suelo de la órbita izquierda, un desplazamiento del seno maxilar ipsilateral, laceraciones esplénicas, laceración diafragmática, fractura de 9 arco costal y hemotórax izquierdo. Precisó para su curación, de tratamiento quirúrgico y tardó en curar 76 días, quedándole una secuela en el sistema digestivo: la extirpación del bazo y diversas cicatrices en el costado izquierdo.

El 9 de Octubre de 2020, es decir, al día siguiente de recibir el alta hospitalaria, la víctima compareció en la Comisaría de Policía de Salamanca, para denunciar los hechos y solicitó una orden de alejamiento de los agresores, ambos con antecedentes penales.

Mientras que el perjudicado les reconoció sin ningún lugar a dudas, los dos acusados negaron las acusaciones con rotundidad durante el juicio que acogió la Audiencia Provincial de Salamanca a finales de noviembre. “Ese día discutí con R.A.T. Me empezó a insultar, a decir que no valía para nada, que me iba a matar... Todo porque pensaba que yo tenía algo con su ‘ex’”, llegó a manifestar la víctima.