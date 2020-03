El guardia civil que el pasado viernes llevó a cabo un atraco ‘express’ en una sucursal bancaria de Béjar y este lunes se personó en Comisaría para confesar que él era el hombre al que estaban buscando cometió el asalto para ‘echar un pulso’ al Instituto Armado.

Según ha podido conocer LA GACETA por fuentes del caso, el hombre, de 49 años de edad, asegura que llevó a cabo los hechos para poner en entredicho a la Guardia Civil y demostrar los vacíos que tiene, a su juicio, el Cuerpo. Al parecer dicha decisión estaría motivada por las desavenencias que, desde hace años y por motivos que este diario desconoce, el hombre tiene con el Instituto Armado, pues cabe recordar que aunque estaría sometido a un proceso de expulsión del colectivo aún es agente, aunque no prestaba servicio en los días previos al atraco.

Sea como fuere, lo cierto es que tan solo tres días después de que lograra llevarse 1.000 euros de la sucursal de Béjar, el hombre se personó en la Comisaría de la Policía Nacional de Salmanca y confesó ser el autor. Los agentes en ese momento practicaron las gestiones oportunas hasta que el martes el guardia civil fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca, en esos momentos en funciones de guardia. Después de prestar declaración por lo sucedido, el titular del mismo dictó para el varón prisión preventiva, de manera que tan solo unas horas después estaba ingresando en el centro penitenciario de Topas.

No obstante estaba prevista una nueva comparencia -al parecer de manera telemática debido a la crisis sanitaria por el coronavirus- en los Juzgados de Béjar, desde donde se tiene que ratificar la decisión adoptada por el magistrado de la capital. Se le considera autor de un delito de robo con violencia e intimidación. No obstante, y aunque amenazó con “volar la cabeza” a la cajera de la sucursal, lo cierto es que a pesar de las manifestaciones de la empleada no hay certeza de que fuese armado, lo que rebajaría considerablemente la calificación delictiva.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 13 en una sucursal bancaria situada en plena plaza de España de Béjar, alrededor de las 8.30 horas. El atracador esperó pacientemente su turno y, al llegar al mostrador que le correspondía, se abrió la chaqueta, mostrando una pistola a la trabajadora que lo atendía. “Dame todo el dinero y si no te vuelo la cabeza”, le dijo presuntamente para, a continuación, poner una bolsa de plástico delante de ella.

La empleada del banco depositó entonces alrededor de 1.000 euros en la bolsa, mientras el resto de clientes permanecían ajenos a lo que estaba sucediendo. El atracador la recogió y huyó, avisando de nuevo a la mujer que le había entregado el dinero que no le siguiera porque si se le ocurría le daría un tiro. Tras ello marchó del lugar con tranquilidad.

A partir de ese momento, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Local y la Policía Nacional, que comenzaron las averiguaciones para dar con el culpable. Sin embargo él mismo se personó este lunes en Comisaría para confesar su autoría.