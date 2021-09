‘El Grillo’, condenado a 11 años de cárcel por el tiroteo que sembró el pánico en Béjar

La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado ya sentencia en el procedimiento seguido contra J.L.J.J., ‘El Grillo’, por el tiroteo que en julio de 2020 sembró el pánico en Béjar. El alto tribunal le ha impuesto once años de prisión: cinco por cada uno de los dos delitos de homicidio en grado de tentativa de los que se le acusaba y uno más por el de tenencia ilícita de armas.

En la sentencia del alto tribunal salmantino, notificada en las últimas horas a las partes y a la que ha tenido acceso LA GACETA, se le imponen además doce años de incomunicación y alejamiento de cada una de las víctimas, cinco de prohibición de uso y porte de armas, diez de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión y las correspondientes indemnizaciones por los daños causados en sus vehículos por los impactos de bala durante el tiroteo.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia en el plazo de diez días.

El procesado se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el día 10 de julio de 2020, fecha en la que se dictó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza, por la magistrada del Juzgado de Instrucción número Dos de Béjar.

La sentencia sigue básicamente la tesis del fiscal, aunque rebaja la pena -el fiscal solicitaba 16 años de prisión, 7 por cada delito de homicidio y 2 por la tenencia de armas-, frente a la condena absolutoria que pedía la defensa.

Además el tribunal ordena que se deduzca testimonio al Juzgado de Instrucción de Salamanca competente, de las declaraciones prestadas en el acto del juicio oral por cuatro de los testigos, las víctimas entre ellos, por si fueran constitutivos de un delito de falso testimonio, como en sus conclusiones finales interesó el Ministerio Fiscal.

“Yo no les apunté. El arma la traía uno de ellos y se disparó sola en un forcejeo”, manifestó ‘El Grillo’ ante el tribunal durante el juicio, negando de este modo que quisiera matar a dos de los miembros del clan familiar rival en el altercado.

Un juicio en el que, por su parte, todos los testigos del tiroteo, algunos de los cuales habían dicho en un principio que el acusado había tirado “a matar”, se retractaron y declararon no saber quién había efectuado los disparos: “Yo no vi al Grillo”, “podía haber sido él o cualquier otro”, o “dije eso porque me había hechos mucho daño”, fueron algunas de sus declaraciones.

En la sentencia, el tribunal destaca en primer lugar las “contradicciones” en las que ha incurrido el acusado en las diversas declaraciones que prestó voluntariamente antes y en el propio juicio. “Estas versiones tan diferentes ofrecidas por el acusado quedan desvirtuadas con el resto de las pruebas practicadas y obrantes en las presentes actuaciones”, señala el tribunal.

“Existe prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, en relación a los hechos probados”, concluye el tribunal, que se refiere no solamente hecho de que el acusado ofreciera hasta tres versiones diferentes de los hechos, incompatibles con el resto e las pruebas practicadas en las presentes actuaciones, -como las testificales y las periciales de balística-, Dino también al video grabado sobre el tiroteo y el griterío y las voces que alertan sobre que se estaban efectuando disparos, gritos en los que “de forma clara se identifica a ‘El Grillo’ como autor de los mismos”, señala la Audiencia, a lo que se añade, concluye, “el resultado objetivo” de los impactos de bala en los vehículos situados en la calle Libertad y los que alcanzaron el vehículo conducido por Una de las víctimas.