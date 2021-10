El fiscal: “Un día u otro tenía que pasar, se la iba a pegar y así ocurrió”

Tras dirigirse en primer lugar a las familias de las víctimas para darles el pésame, el fiscal ha iniciado su informe señalando que hay “una prueba contundente: el día de los hechos, el acusado pasó la noche de fiesta, ingirió alcohol en cantidad abundante y tomó drogas” . Aunque, el acusado ha manifestado a preguntas del fiscal no recordar nada, luego a preguntas de algunos letrados dijo que a partir de las 4.00 no recordaba y a preguntas de otros desde las 7.00, ha declarado sin embargo que no recordaba que en el momento del accidente le chirriaran las ruedas y que probablemente se debió a la gravilla.

El acusado pidió al término del juicio perdón a las familias. “Aunque no se me crea, les pido perdón a las familias porque en ningún momento he querido que pasara nada. Aunque piensen que no, he perdido a mis amigos y no puedo volver al pueblo donde he crecido. Acepto lo que se me imponga”. Por su parte, su abogado insistió en la falta de pruebas para condenar a su cliente por los delitos de los que se le acusa. El juicio llegó de esta manera a su término y quedó visto para sentencia después de casi seis horas, tiempo que se prolongó la segunda sesión.