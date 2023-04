El fiscal considera a ‘El Rafi’ como cómplice y no como coautor de la muerte de ‘El Chispi’

Jornada maratoniana la de este jueves en la Audiencia Provincial con las conclusiones de las partes. Informes que dieron inicio con el fiscal, que desde un inicio aconsejó a los miembros del jurado popular que enjuicia el caso: “No intenten ustedes entender la conducta de los acusados desde su propia intrahistoria, desde su propia cultura, porque no lo van a entender. No lo intenten entender porque no es posible”, señaló y recordó que hace años se celebró un juicio contra los padres del Chispi por torturar y asesinar a puñaladas a ‘La Amparo’ en su casa de Pizarrales -M.V.J.M., ‘La Titi’, y R.L.J., ‘El Miliki’, condenados el asesinato de ‘La Amparo’ a 19 años y tres meses de cárcel la primera y a 14 años y tres meses el segundo- y a ese juicio se llevó a un niño de solo nueve años.

El fiscal ha mantenido las penas solicitadas para C.L.M.S., ‘El Vinas’ y para su pareja, R.B.G., ‘La Rocío’, como autores de un delito de asesinato con la agravante de alevosía (ataque súbito e inopinado, es decir sorpresivo), en el caso de R.S.J., ‘El Rafi’, estima a la vista del desarrollo del juicio, que es responsable criminal del mismo delito pero no como coautor -el que realiza conjuntamente un delito con varias personas que colaboran consciente y voluntariamente-, sino en concepto de cómplice -la persona que colabora en un hecho delictivo con actos anteriores o simultáneos-, lo que conlleva una condena menor.

Además acusa a los dos primeros del delito de tenencia ilícita de armas, porque ni ‘El Vinas’ ni ‘La Rocio’ tenían licencia y esas armas, que son armas prohibidas , ilícitas, se encontraban en su trastero, además entre ellas se encontraba el revólver con el que el 12 de octubre ‘El Pepón’ disparó a Chispi.

Les acusa también de las lesiones a la niña, respecto a la que dijo “es milagroso que no le alcanzara ningún disparo” y, precisó que, como no ha querido complicarle al tribunal su función al tratase de un delito de dolo eventual , ha optado por acusar a los tres de un delito leve de lesiones.

Por último, señala, considera al ‘Rafi’ responsable de un delito de conducción sin carnet y con la agravante de reincidencia, tal y como él mismo ha reconocido.

