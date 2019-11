El falso representante de los famosos en Salamanca: de Sergio Dalma a Mónica Naranjo

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca le impuso en septiembre de 2018 una condena de dos años y cinco meses de prisión por la macroestafa en la venta de entradas para el concierto de Sergio Dalma. Entonces se le aplicó la agravante de reincidencia al haber sido condenado ya por delitos de estafa y falsedad en los meses de marzo y diciembre de 2016 y en diciembre de 2017. Todas estas condenas han llevado a I.M.F. a ser considerado un estafador de libro y en solo cuatro días volverá a sentarse en el banquillo acusado esta vez de otra estafa, en esta ocasión con motivo de un concierto de Mónica Naranjo en Salamanca.

Esta nueva causa no es la única que le queda, porque I.M.F. se encuentra pendiente de celebración de otros procedimientos contra él, todos por el mismo tipo de delitos, todos relacionados con presuntas estafas.

La Fiscalía le reclama en esta ocasión una pena de un año y seis meses de prisión y el pago de 3.950 euros de indemnización por un delito de apropiación indebida o alternativamente un delito de estafa. La defensa alega que su representado es inocente, que no cometió ningún delito de estafa sino que se trata de “un ilícito civil derivado de una lamentable gestión de una aventura empresarial”, en la que, asegura su letrado, su cliente no solo no ha ganado sino que “ha perdido dinero”.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso LA GACETA, en el mes de abril de 2015, simulando voluntad de contratación pero movido por el exclusivo propósito de obtener de manera ilícita el máximo beneficio posible, I.M.F. inició contactos con los representantes del establecimiento Long Play que se encuentra situado en la calle La Rúa de la ciudad de Salamanca.

El acusado se presentó a ellos como representante de la empresa que gestionaba el concierto que la cantante Mónica Naranjo tenía previsto ofrecer a finales de mayo en el recinto del Multiusos Sánchez Paraíso.

I.M.F. se ofreció entonces a poner a disposición del citado establecimiento varias entradas para que las vendiera a los precios fijados, con posterior entrega del precio íntegro a él, que más tarde abonaría la correspondiente comisión.

Así se hizo a lo largo del mes de mayo de 2015 y el establecimiento vendió entradas por valor de 6.950 euros que le fueron entregados al acusado.

Suspendido el concierto sin que consten las causas, señala la Fiscalía, el acusado fue requerido en múltiples ocasiones por el establecimiento denunciante para reintegrar el dinero de las entradas a sus clientes, aunque I.M.F. solo le ha satisfecho en 3.000 euros del importe: 6.950.

El Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha señalado el juicio contra I.M.F. para la mañana de este miércoles.