El etarra Rubenach, que guardaba armas y explosivos en un piso de Salamanca, ha sido condenado a más de 1.000 años

En relación con el intento de asesinato del ex consejero del Tribunal de Cuentas Paulino Martín y de la fiscal de la Audiencia Nacional Blanca García, la Sala explica que el comando de ETA colocó varias veces coches bomba en las inmediaciones de sus respectivos domicilios para hacerlos explotar al paso de éstos pero no consiguió su objetivo.

En el caso del ex consejero del Tribunal de Cuentas, el tribunal señala que no el atentado afortunadamente no tuvo lugar porque no aparecía el coche de la víctima o los miembros del comando no pudieron aparcar el coche bomba; y en el caso de la fiscal, porque su vehículo no pasó por el lugar previsto o lo hizo en dirección contraria, teniendo que desistir cuando empezaron unas obras en la calle.