‘El Durán’, en el juicio por el atropello mortal de un niño en Pelarrodríguez: “La moto no frenó y perdí el sentido”

“La moto no frenó, perdí el sentido y no me acuerdo de nada”. Así lo declaró este martes el hombre que conducía la moto que en septiembre de 2018 arrolló mortalmente a un niño de cuatro años en el término de Pelarrodríguez.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogió por la mañana el juicio contra el presunto autor del atropello, O.D.B. alias ‘El Durán’, y sus tres presuntos encubridores -V.J.M.M., alias ‘El Portu’, M.A.M.L. ‘El Pari’ y M.A.M.M.-.

En sus informes, el fiscal elevó a definitiva su solicitud de condena para ‘El Durán’: cuatro años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia grave -la pena máxima- y seis años sin conducir. Le solicita además cinco meses de prisión por un delito de conducción sin permiso -por no haberlo obtenido nunca-.

Además le reclama el pago de las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados, de la que es responsable directo el Consorcio de Compensaciones de seguros, al tratarse de un vehículo robado. Compensaciones que se elevan a 89.524,17 euros para la madre del menor y la misma cantidad para el padre, además de 10.185,40 euros para cada uno de los abuelos maternos y 1.506,37 euros para el Hospital de Salamanca.

Respecto a los otros tres acusados, para los que solicitaba un año y medio de prisión en cada caso por delitos de encubrimiento, el fiscal retiró la acusación contra M.A.M.M. -el hombre al que la Guardia Civil sorprendió supuestamente barriendo las huellas del accidente- al considerar que no tuvo participación en los hechos.

En el caso de ‘El Pari’ -acusado de arrojar la moto en las aguas del río Huebra para evitar que fuera localizada por la Guardia Civil-, se llegó a un acuerdo al conformarse con una pena de seis meses de prisión.

Y por último, respecto a ‘El Portu’, se le ha declarado en rebeldía al no haber podido ser localizado para comparecer en juicio.

El representante de la Fiscalía de Salamanca incidió en que lo ocurrido constituye un delito por imprudencia grave, para el que pide la pena máxima. Y en el hecho de que el acusado, se dedicó a hacer cabriolas y derrapes con la moto, circulando a una velocidad superior a la permitida y pese a carecer de carné.

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca dejó así visto para sentencia el juicio por uno de los sucesos más turbios y trágicos de los últimos años en la provincia.