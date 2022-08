El creador del escenario del Medusa: “Han sido tres minutos de locura, ha pasado de todo”

El artista fallero y creador del escenario del Medusa, Manolo García, ha lamentado lo sucedido en la madrugada de este sábado en el recinto del evento, tras unas fuertes ráfagas de viento que han derrumbado parte de la estructura, y ha subrayado que “han sido tres minutos de locura, ha pasado de todo”.

“Esto no se había visto nunca”, ha indicado García, quien ha asegurado a Europa Press que el escenario cumplía con la normativa de seguridad. En declaraciones a la SER, recogidas por Europa Press, ha subrayado que el escenario era una estructura “estable” con 60 toneladas de contrapeso.

En este sentido, ha apuntado que la escenografía “no ha hecho daño a nadie” y que lo que ha causado la víctima mortal y los heridos ha sido la estructura de aluminio porque “el viento ha volcado hasta los contrapesos que llevaba” y además, “ha tirado la portada entera encima de la gente; llevaba seis toneladas de contrapeso y aún así la ha levantado”.

“Era una especie de tornado y no se podía soportar el calor”, ha apuntado a Europa Press. El creador del escenario del festival ha apuntado que el fuerte viento también se ha llevado por delante otros objetos como tiendas de campaña y vallas.

García ha manifestado que, “aunque en Cullera de normal hace aire, esto no se había visto nunca”. Además, ha afirmado que no se podía prever, ya que en las previsiones meteorológicas no se pronosticaban vientos tan fuertes.