El copiloto del accidente de Galisancho: “Vi a Alejandro alterado, pero ya le había visto así”

Asegura que desconoce la velocidad a la que iban porque iban hablando. Simplemente recuerda que en un momento dado el conductor, su amigo Alejandro J.L., giró hacia la izquierda y en ese momento “se despistó tocando la radio”, fue entonces cuando se salió de la vía e intentó corregir con la dirección pegando un volantazo. Alfredo Z.M., copiloto y único ocupante que junto al conductor sobrevivió al trágico accidente registrado el 21 de julio de 2019 en Galisancho que se zanjó con cuatro fallecidos -todos ellos jóvenes y residentes en el cercano municipio de Alba de Tormes- compareció este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Salamanca para dar su versión de lo ocurrido.

Según dijo, estuvo siete horas de fiesta en Santa Inés y en este tiempo estuvo cinco horas con el conductor, que fue detenido. En todo ese tiempo no le vio consumir ningún tipo de droga y aseguró que entre los dos se bebieron “solo un litro de cerveza en toda la noche” y “compartido con más gente”.

Sin embargo, reconoció, cuando fueron a coger el coche -el Fiat Stilo de color amarillo que resultó destrozado-, “él estaba muy nervioso, muy alterado”, dijo, aunque añadió que en ningún momento le pareció una situación de riesgo porque, dijo, “Alejandro es así y ya le había visto más veces de esa manera”.

Mientras tanto, el conductor, que tras ser detenido fue puesto en libertad a la espera del juicio pero con el permiso de conducir retirado por orden judicial, manifestó el pasado 19 de septiembre al juez: “Empecé a tener flashes y no recuerdo nada”.

Al igual que manifestó este jueves Alfredo Z.M., el albense de 29 años, Alejandro J.L., declaró entonces que la fatídica noche no bebió más que “de una litrona” de la que además “había bebido más gente”. Dijo además que no había consumido ninguna droga, que no lo hacía desde hacía dos meses.

Sin embargo los análisis que le efectuaron los agentes de la Guardia Civil arrojaron resultados positivos tanto en alcohol como en drogas: en las pruebas de alcoholemia -0,52 mg/l de alcohol en litro de aire espirado en la primera medición y 0,41 mg/l en la segunda, el doble de lo permitido- y en las de drogas -el test detectó el consumo de cocaína y anfetamina-.

Al igual que hizo en su primera declaración en la Comandancia de la Guardia Civil, ante los agentes del subsector de Tráfico, tras ser detenido a su salida del Hospital, Alejandro volvió a decir que “no recuerda nada”, que “a partir de las cuatro y media de la mañana, empezó a tener flashes y no recuerda nada”, dijo. Alejandro dijo además que desconoce cuánta gente iba en el vehículo -seis ocupantes, de los que cuatro murieron- y que si no recuerda nada puede ser “por el golpe que recibió en la cabeza”.

“Estoy dispuesto a asumir las consecuencias”, señaló en su comparecencia, en la que manifestó que lo siente por las familias, pero que “él también ha perdido cuatro amigos”.