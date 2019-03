El conductor que atropelló mortalmente a un gruista en Golpejas: “No sé cómo pasó”

El juzgado de lo Penal número 2 de Salamanca ha acogido en la mañana de martes el juicio contra el conductor acusado de homicidio imprudente después de que en octubre de 2017 atropellara mortalmente a un gruista cuando remolcaba un vehículo averiado en la carretera CL-517 en el término de Golpejas. El conductor, de 77 años, ha asegurado en el juicio que no “recuerda nada” y que no vio en ningún momento a la grúa. “No sé cómo pasó”.

El hombre, que dio negativa en las pruebas de alcohol a drogas y circulaba a velocidad moderada, no tiene explicación de lo que pasó. “No lo sé, no la vi, creo que fue luego cuando frené”. Según el guardia civil que ha declarado como testigo, el tramo donde ocurrió el accidente es recto y, aunque previamente tiene un “ligero” cambio de rasante, tiene una “visibilidad perfecta”. El agente considera que, a su juicio, el conductor tuvo una distracción ligada a una “serie de condiciones psicosomáticas” como el hecho de que no había comido y bebido nada tras haber estado toda la mañana trabajando en un día de mucho calor.

Por su parte, el joven que conducía el vehículo que se averió, que no ha podido evitar las lágrimas en su declaración, reconoce que el acusado no hizo ninguna maniobra de evasión y fue directo contra la grúa, frenando “unos ochenta metros después”.

El fiscal acusa al hombre de un delito de imprudencia leve que conlleva la absolución, mientras la acusación solicita tres años de prisión, seis años sin conducir y 502.000 euros de indemnización.