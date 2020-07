El coche quemado en el barrio de El Tormes era el de la mujer de “El Chispi”

Otro coche, un Renault Megane de color blanco, ha aparecido en llamas de madrugada este martes. Los bomberos de Salamanca recibieron el aviso a las 4.26 horas de este martes por un incendio declarado en un coche en la calle Maestro Lidón, en el barrio de San José.

Cuando los agentes se trasladaron al lugar, el coche estaba completamente en llamas, así que lo primero que hicieron fue dedicarse a refrigerar los vehículos próximos para que el calor no les afectara y evitar así la propagación.

Para ello se valieron de equipos de respiración autónoma para evitar tragar humo. A continuación extinguieron las llamas en el vehículo siniestrado, aunque no pudieron evitar que el coche resultara completamente calcinado pasto de las llamas.

Tal era el estado en que quedó que apenas se podía ver de qué color era.

Por el momento se desconocen las causas del fuego, aunque según ha podido saber LA GACETA, se trata del coche que utiliza la mujer de “El Chispi”, el joven de 27 años de edad y vecino del barrio del Tormes que murió el pasado 29 de enero acribillado a tiros mientras trataba de escapar de los ‘pistoleros’ con su hija de once meses en brazos. No obstante, el vehículo no figura al nombre de esta mujer.

Por lo tanto, parece que se descarta que fuera un coche robado como los que se han incendiado últimamente, como viene siendo habitual en los últimos meses.

Una patrulla de Policía Local también se acercó también hasta el lugar.