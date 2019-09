Un relato desgarrador. Una madre ha contado como su hijo de cinco años fue supuestamente “violado en grupo” por niños de nueve, dejándole, posteriormente, graves secuelas emocionales. El suceso tuvo lugar en Newcastle, Sudáfrica, tal y como informa el diario británico “The Mirror”. Los menores agredieron al pequeño de cinco años mientras repetían frases como “serás mi perra”, tal y como confirman los informes policiales a los que ha tenido acceso el medio de comunicación inglés.

La madre de la víctima confiesa que se sintió preocupada cuando su hijo no regresaba de la escuela, tal y como ha informado el medio de comunicación local “Sowetan reports”. “Me preocupé cuando no llegaba y apareció una hora más tarde de lo habitual”, explica la mujer. “Le pregunté qué pasó y fue entonces cuando me dijo que cuatro niños lo habían empujado a una de las aulas. Posteriormente lo desnudaron y se turnaron para violarlo”.

La madre, de 29 años, ha confesado que su hijo ha quedado “completamente traumatizado” por el suceso y que tiene “miedo de regresar al colegio”. “Lo llevé a la clínica local y, aunque dijeron que no había daño severo, yo estoy muy preocupado por el estado de salud de mi hijo”, confiesa la madre. Este suceso ha provocado una respuesta de rechazo del niño a querer estar con otros menores de su edad. “Ahora es muy violento con otros niños y se ha negado a ir a la escuela”, explica la mujer.

La madre ha revelado a los medios de comunicación locales que “está segura de que uno de los agresores de su hijo ha sufrido abusos sexuales”. “Está claro que uno de los niños también ha sido abusado sexualmente. Es por eso que creo que necesitan asesoramiento para que también puedan recibir ayuda”. Esos muchachos necesitan ayuda, ya que podrían estar expuestos a ser abusados también. Estoy decepcionada con la escuela por tomar este asunto a la ligera.”, relata la madre. Además, asegura que solo uno de los padres del grupo de menores que supuestamente violaron a su hijo se puso en contacto con ella para pedirle disculpas por lo que hizo su hijo. “También hubo un solo padre que llamó para disculparse por el comportamiento de su hijo. Otros ni siquiera se molestaron”.