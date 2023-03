El acusado de violar a su novia dice que “los dos querían” y ella que “no, que eso estaba muy feo”

“Era una cosa mutua, los dos queríamos llegar a algo más”. J.C.G.B. , el joven salmantino acusado de agredir sexualmente a su novia que quería mantenerse virgen hasta el matrimonio, declaró ayer que en ningún momento la forzó, es más, después de aquella primera relación sexual, siguieron durmiendo juntos en la habitación en casa de ella, con la puerta abierta y con los padres y los tres hermanos de esta, precisó. Por su parte, la denunciante, que incurrió en alguna que otra contradicción, negó prácticamente todo lo dicho por su novio, afirmando que ella nunca había estado con otro hombre cuando empezaron el noviazgo y que nisiquiera durante su convivencia habían tenido relaciones sexuales hasta ese día en Ciudad Rodrigo, cuando dijo que la forzó: “Porque él sabe que yo salgo de mi casa ‘moza’, que yo no estaba preparada para darle mi cuerpo a un hombre”, lamentó.

Ambos declararon ayer en la Audiencia Provincial de Salamanca durante el juicio contra el varón para el que ela fiscal mantuvo su petición de 8 años de prisión y la acusación particular 10 años.

La presunta violación habría tenido lugar el 23 de octubre de 2021, en una finca que posee la familia del varón en Ciudad Rodrigo y cuando ambos ya llevaban meses viviendo juntos en la casa de la familia de ella, tras haberse conocido tiempo antes por redes sociales.

Según manifestó el joven, efectivamente ella le había dicho que no quería mantener relaciones sexuales hasta la boda y la familia de esta también, pero a pesar de ser gitanos, se trataba de una familia que no seguía las costumbres gitanas “a rajatabla”, de manera que, dijo: “Al final ya queríamos los dos”.

Dormían en la misma habitación, ella en la cama y él en un colchón que había debajo, y hasta ese día de Ciudad Rodrigo no habían consumado la relación. Tras dar “ese paso”, como él lo definió, ella en ningún momento ella le dijo que pararan ni forcejearon, aseguró: “Era una cosa mutua, los dos queríamos llegar a algo más”.

Después de ello, siguieron manteniendo relaciones sexuales en el domicilio de la chica, por la noche y con la familia en la casa: “A partir de ese día, mejoró la relación”, dijo.

Estaban esperando el momento para contárselo a la familia de ella, pero no surgió y en noviembre rompieron, cuando empezaron las discusiones familiares y ella le dijo cosas del tipo: “Tus padres no te quieren, no se preocupan por ti”.

Además, señaló, todo el tiempo que vivió en la casa de ella estuvo aportando dinero, tanto que “no tenía ni para ir al cine”, porque de los cinco miembros de la familia, solo el padre trabajaba. A pesar de que en la tradición gitana suele ser la mujer la que se va a vivir a casa del novio, en este caso, dijo: “Ellos querían tenerme en casa porque saben que era otro sueldo”, manifestó.

Por su parte, la joven inició su declaración exponiendo que quería “justicia”, tras lo que contó una versión completamente distinta a la del acusado. Dijo que desde siempre le había dicho que tenían que conocerse, que tenían que honrar a su familia y que aunque dormían en la misma habitación, no compartían cama.

Explicó que fueron a Ciudad Rodrigo porque él decía que iba a enseñar una moto y que allí él aprovechó que los dos estaban sentados en la cama para forzarle: “Yo no estaba preparada para darle mi cuerpo a un hombre”, dijo, asegurando que le hizo “mucho daño”, que se lo dijo, pero él no paró, y que sangró, manifestó contrariamente a lo que momentos antes había dicho el acusado.

Por todo ello, le cogió “asco” y aunque siguieron conviviendo un tiempo, no tuvieron más relaciones y ya no dormían en la misma habituación.

No lo denunció antes: “Porque me tenía amenazada con mi familia, dijo, tratando de explicar por qué siguió conviviendo con él, sin decirle nada a sus padres de lo ocurrido ni denunciarle. Según declaró, cuando su familia le preguntaba por qué ya no dormían en la misma habitación, ella respondía: ‘Hemos discutido’”.

012 Teléfono de información a la mujer de Castilla y León