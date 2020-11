El acusado de violar 3 veces en 4 horas a una ‘amiga’, absuelto por falta de prueba

La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado inocente a S.P.C.Y., el ciudadano peruano juzgado el pasado 15 de octubre acusado de violar tres veces en cuatro horas a una ‘amiga’ a la que conoció por redes sociales y un día quedaron para ir juntos a las fiestas de Pizarrales. La fiscal llegaba a pedirle diez años de prisión por un delito continuado de agresión sexual, pero el tribunal entiende que existen “serias dudas de cómo ocurrieron los hechos” por lo que procede la absolución. La sentencia aún no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación.

En su sentencia, hecha pública este martes, el tribunal concluye que “tiene serias dudas de cómo ocurrieron los hechos, ya que sin considerar que la versión de la denunciante sea inverosímil y no puedan haber ocurrido los hechos como ella alega, lo mismo se puede mantener de la declaración efectuada por el denunciado, cuya explicación de lo sucedido tiene más soporte probatorio que la denuncia efectuada”.

“La existencia de dudas no significa que la denunciante en su declaración haya faltado a la verdad, ya que en apoyo de su argumentación está el hecho de que la denuncia le había ocasionado importantes molestias, sin ninguna ventaja apreciable, no obstante, la versión del acusado ha sido igualmente creíble y por la ausencia de otros elementos objetivos, se ha planteado una duda real a este tribunal de cómo ocurrieron los hechos investigados”, continúa la sentencia, que concluye que precisamente estas dudas llevan al tribunal “a la aplicación del principio in dubio pro reo”.

Es decir, el tribunal entiende que “al existir serias dudas en el ánimo del tribunal procede la absolución”.

En su relato de hechos probados destaca la Audiencia Provincial que la denunciante, de 24 años, y el acusado, de 36, formaban parte de un grupo de whatsap, cuyo objetivo era entablar relación de amistad entre sus miembros.

El 29 de junio de 2018, la denunciante invitó al acusado a las fiestas de su barrio, en Pizarrales, invitación que el varón aceptó y la fue a buscar sobre las 22.00 horas a su domicilio. Antes de este día, los dos solo habían coincidido unos instantes, tiempo en que tan solo se dirigieron un mero saludo.

Ambos estuvieron unas horas en la verbena del barrio hasta que el varón recibió una llamada de dos amigas suyas para preguntarle si quería salir con ellas esa noche, lo que comentó a su acompañante y ella no opuso objeciones por lo que quedaron momentos después.

Los cuatro estuvieron en dos establecimientos de la ciudad y mantuvieron una actitud cariñosa entre ellos, besándose frecuentemente y durante esa noche y en concreto ella, destaca el tribunal presentó frente al acusado una actitud de interés llegando a preguntarle a una de las amigas si había tenido alguna relación anterior con ellas.

Sobre las 03.00 horas, la denunciante y el acusado se quedaron a solas y permanecieron en el local hasta las 04.00 horas, momento en el que de mutuo acuerdo fueron a casa del varón.

Allí mantuvieron relaciones sexuales y sobre las 08.00 horas la joven le pidió que la acercara en coche a su casa, ante lo que él le propuso que antes fueran a desayunar a un bar próximo a su domicilio, a lo que ella accedió.

Ambos fueron a desayunar, pero la cafetería estaba cerrada y no tenían tiempo de ir a otra porque el varón había quedado a primera hora de la mañana para jugar al fútbol, por lo que dejó a la chica en su domicilio para después irse.

Esa mima mañana, entre las 09.38 y las 10.06 horas, la joven mandó varios mensajes de whatsap al acusado en el que le comentaba que “pensaba que le daría un beso de verdad y que le había dicho que no era de esos que echan un polvo y adiós, a la vez que le decía que esperaba que fuera de verdad”.

A lo largo de ese día, ella le envió más mensajes en los que le preguntaba si la quería y le invitaba a ir a su casa.

Luego, la denunciante borró de su teléfono todos los mensaje y el 3 de julio de 29018 le denunció en Comisaría de Policía.

Destaca el tribunal que “no ha quedado acreditado que S.P.C.Y. empleara violencia o intimidación para mantener la relación sexual descrita, ni que la misma no fuera consentida por la denunciante”.