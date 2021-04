El acusado de quedarse con la herencia de su cuñado alega que se la dejó antes de morir

El juicio contra P.M.G., el salmantino acusado de apropiarse indebidamente de los ahorros de su cuñado que llevaba un mes muerto y que debían percibir los once destinatarios legítimos de la herencia al no haber dejado testamento, ha quedado visto para sentencia. En sus informes finales, la representante de la Fiscalía ha mantenido su petición de condena inicial: tres años y seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida, 3.240 euros de multa y 64.000 euros de indemnización. Solicitud que la acusación particular ha elevado a cinco años y dos meses de prisión al entender que el acusado también incurrió en un delito de falsedad documental, multa de 10.800 euros e igual indemnización. Mientras tanto, la defensa se ha mantenido firme en la inocencia de su cliente y por lo tanto en su solicitud de absolución.

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió en la mañana de ayer la vista oral -a puerta cerrada dada la limitación de aforo por las restricciones de la covid ante las dimensiones de la sala- y durante la misma el acusado aceptó desde el principio que efectivamente se quedó con el dinero, pero manifestó que lo hizo porque se trataba de una cuenta bancaria común, de los dos.

Según señaló P.M.G. al tribunal, la cuenta era a medias y dado que su cuñado vivía en su casa y durante aproximadamente los últimos quince años habían estado cuidando de él, este le había dicho antes de fallecer que se quedara con el dinero que había en la cuenta.

Por su parte, los perjudicados coincidieron en manifestar que las relaciones entre P.M.G. y el difunto no eran buenas, que ni siquiera se hablaban en los últimos tiempos aunque lo tenían en casa porque su esposa no quería echar a su propio hermano a la calle.

Señalaron además que todo el dinero que había en la cuenta correspondía al fallecido, era todo suyo y de nadie más, declararon al tribunal.

El juicio se celebró a primera hora de la mañana de este lunes en la sala de vistas del Juzgado de Menores por coincidir con el acto de toma de posesión del nuevo presidente de la Audiencia Provincial y se prolongó durante aproximadamente dos horas, tras lo que el tribunal dejó el procedimiento visto para sentencia.