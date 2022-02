El acusado de pedir un envío de éxtasis a domicilio en Salamanca: “Yo ya no vivía en ese piso”

El joven que presuntamente efectuó un pedido de éxtasis desde la calle Gutenberg que le llegó a una vecina y que fue detenido en el mes de mayo de 2018 tras acudir a por otro envío similar a una oficina de Correos, J.A.R.G., se ha declarado inocente de los cargos contra él en el juicio. La Audiencia Provincial de Salamanca acogió ayer por la mañana la vista oral y en sus informes finales la fiscal mantuvo su petición de cuatro años de prisión para el acusado y el pago de 4.000 euros de multa, así como las costas del juicio y el decomiso de la droga intervenida.

J.A.R.G. colaboró en todo momento con la Guardia Civil, tanto en el momento de su detención, como en el momento del registro en su habitación e incluso en su coche, sin embargo ayer se acogió sorprendentemente a su derecho a no responder a las preguntas de la fiscal: “Yo me declaro inocente y solo voy a contestar a las preguntas que me haga mi abogado”, dijo.

A las preguntas del letrado de la defensa señaló que en el mes de mayo de 2018 ya no residía en el piso de la calle Gutenberg, que estuvo tan solo unos días de paso con motivo de una entrevista para una oferta de un trabajo de jardinería. No tenía llaves de casa, ni del portal, ni mucho menos del buzón, y un día al llegar encontró -fuera del buzón- el ‘aviso de llegada’ de un paquete postal, manifestó.

Le llamó la atención, entre otras cosas, porque venía de Holanda, así que fue a la oficina de Correos a buscarlo, donde fue detenido por los agentes de la Guardia Civil.

Los otros dos jóvenes que vivían en el piso, por 150 euros al mes cada uno, señalaron que otros dos chicos, además del acusado, habían pasado por la vivienda: uno antes y otro después que él.

Sobre este último, un tal Jesús del que apenas saben más que era camarero, según dijeron, coincidieron en señalar que tuvieron una mala convivencia con él: “Nos impresionó un poco a todos... Entraba gente en el piso, la música a todo volumen, era un infierno”, llegó a manifestar uno de ellos.

Según considera probado la fiscal en su calificación provisional, los hechos se remontan al 7 de mayo de 2018, cuando los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil recibieron una llamada de una vecina de la calle Gutenberg que les comunicaba que había recibido en su buzón un paquete, que abrió ya que esperaba una carcasa de teléfono móvil.

Al abrirlo, les manifestó, comprobó que el paquete contenía una bolsa pequeña con pastillas de color verde y al fijarse se dio cuenta de que el mismo iba dirigido a la misma calle y piso, pero al portal de al lado y a un destinatario que ella no conocía.

El paquete contenía 200 pastillas verdes con el logotipo ‘rolex’ que una vez analizadas y pesadas resultaron ser MDMA o éxtasis (droga sintética) con un peso de 48,46 gramos y una pureza de 19,03%, valorada en 1.969,41 euros.

El 17 de mayo de ese mismo año, los agentes fueron informados de otro envío de iguales características a la misma dirección pero a nombre de otro destinatario. La Guardia Civil, en coordinación con el servicio de Correos, depositó en el buzón de destino un ‘aviso de llegada’.

Días después, el 25 de mayo, sobre las 17.30 horas, el acusado acudió con el ‘aviso de llegada’ y recogió el paquete en la oficina de Correos, siendo en ese momento interceptado por los efectivos que procedieron a la apertura del paquete en su presencia y comprobaron que contenía una sustancia que analizada y pesada resultó ser 45,98 gramos de MDMA con una riqueza de 67,1% y un valor de 1.864,97 euros.

Considera la fiscal, que el acusado recibía estas sustancias para transmitir a terceras personas.