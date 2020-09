El acusado de la paliza de Guijuelo: “No lo veo justo... pero acepto la pena”

“Hombre, no me queda otra, no lo veo justo, pero sí, lo acepto”. Con estas palabras respondía este lunes a la presunta que le efectuaba el tribunal sobre si se mostraba conforme con la pena acordada entre las partes el principal encausado por la brutal paliza a un joven en abril de 2018 junto a un pub de Guijuelo: C.Q.G. autor de los golpes y de la puñalada que le dejó herido de gravedad. C.Q.G. permanece desde el momento de su detención por estos hechos en prisión provisional.

De esta manera aceptaba una condena de cinco años y seis meses de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y la prohibición de aproximarse al afectado a menos de 250 metros y de comunicarse con él por cualquier medio en un periodo de doce años. La condena comprende además el pago de una indemnización total a la víctima de 12.000 euros, así como de las costas procesales.

La pena supone una considerable rebaja en la pena inicialmente solicitada por la Fiscalía, que era de nueve años de prisión y que ha sido posible atendiendo a las circunstancias del caso.

Respecto al otro acusado, S.I.C., para el que el fiscal pedía el pago de 1.080 euros de multa por un delito leve de lesiones, la acusación ha sido retirada de manera que el tribunal ha decretado su absolución y ha podido abandonar la sala en plena sesión.

El juicio quedó de este modo este lunes visto para sentencia, aunque tras el compromiso de las partes de no recurrir, no se espera otra que la pena se corresponda con el acuerdo sellado en la misma mañana de este lunes.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 15 de abril de 2018. C.Q.G. -con antecedentes por delitos de hurto, conducción sin permiso, obstrucción a la justicia, robo con violencia, robo con fuerza, daños y quebrantamiento de medida cautelar, aunque ninguno de ellos computable a efectos de reincidencia- se encontraba en un pub de Guijuelo, situado en la calle Rey Juan Carlos, donde entabló una discusión con la víctima, R.S.R. de 19 años y de origen luso. Riña que continuó en la calle, en las inmediaciones del local.

En un momento dado, la víctima estaba hablando con otras personas cuando C.Q.G. se le acercó por la espalda y le puso una navaja en el cuello. Ante ello, R.S.R. se apartó y salió corriendo hacia el pub, siendo perseguido por C.Q.G.

Antes de que la víctima lograra entrar en el local, la víctima recibió varios golpes a consecuencia de los que cayó al suelo. Cuando trataba de incorporarse, C.Q.G., con la intención de acabar con su vida, le clavó la navaja en el costado derecho y a continuación se fue.

El herido fue llevado al centro de salud y posteriormente al Hospital de Salamanca, donde ingresó en la UCI con traumatismo penetrante torácico-abdominal y erosiones en hombro izquierdo.