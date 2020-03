El acusado de amenazar a su madre con una pistola en Salamanca: “No la insulté, me alteré cuando llegó la Policía porque estaba borracho y drogado”

El Juzgado de lo Penal número 1 de Salamanca ha dejado visto para sentencia en la mañana de este lunes el juicio contra D.S.M.F. Tras negar rotundamente en sus declaraciones que hubiera insultado y amenazado a su madre, y dado que esta se ha negado a declarar en su contra, la fiscal solo ha mantenido la acusación contra él por el delito de atentado y por las lesiones uno de los policías que le redujeron. La Fiscalía le solicita ahora tres años de cárcel por el delito de atentado, multa de 300 euros más 500 euros de indemnización al policía lesionado, la misma que pide la acusación particular.

“Yo a mi madre no la he insultado para nada”, ha asegurado el acusado en la vista oral que ha manifestado que si la mujer alertó a la Policía es porque tenía un arma de perdigones. “Llegó la Policía y ex cuando me alteré porque estaba borracho y nervioso”, ha declarado, manifestando que el día de los hechos, el pasado 2 de noviembre hacia las 21.30 horas, se había tomado “10 o 12 chupitos de aguardiente, medio gramo de cocaína y me fumaría dos porros”, ha dicho.

Reconoce que se encaró a los agentes pero no que se resistiera a ellos: “A no ser que haya sudo en el forcejeo, que el policía se haya torcido el dedo... ”, ha señalado, explicando a continuación que los agentes llegaron a tirarle al suelo para detenerle, “pero poco me resistí”.

Por su parte el policía lesionado ha corroborado la denuncia y ha dicho que el acusado opuso “una resistencia muy activa en todo momento con paradas y puñetazos”.