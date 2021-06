La Audiencia Provincial de Salamanca ha acogido en la mañana de este miércoles el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su entonces compañera sentimental en un piso de Salamanca capital cuando la menor tenía tan solo 10 años. El hombre, de iniciales A.S.M., ha negado todos los hechos ante el alto tribunal: “Nunca la he tocado ni me he masturbado”, ha afirmado con rotundidad.

Según el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en repetidas ocasiones en el año 2013 durante la siesta, durante unos meses en el que convivían en el mismo domicilio de Salamanca la menor, su madre y el acusado. Así, apunta la fiscal, A.S.M. realizaba tocamientos a la menor en la zona de los genitales, unas veces por encima y otras por debajo de la ropa.

En concreto, en su declaración de este martes en la Audiencia Provincial, la menor ha dicho que los tocamientos ocurrieron unas tres veces, a parte de otro episodio. “Una vez que yo estaba en la habitación haciendo los deberes y él en el salón me llamó y cuando fui se estaba masturbando. Me quedé mirando, no supe qué hacer y me fui”, ha relatado la adolescente.

Por su parte la madre de la menor asegura que nunca vio tales tocamientos.

El acusado se enfrenta a una pena de prisión de cinco años y seis meses.