El acusado de agredir, amenazar y robar a su padres tres veces al día en Salamanca no se presenta a su juicio

El hombre detenido hasta en tres ocasiones en apenas tres días consecutivos del verano pasado por las constantes amenazas de muerte y robos a su padre al que llegó a retorcer el brazo, del cuello y golpear violentamente lanzándole al suelo en el domicilio que compartían en Villamayor, no se ha presentado este miércoles el juicio que se iba a celebrar contra él en el Juzgado de lo Penal Número 1 de Salamanca. El juicio se ha señalado ahora para el 24 febrero a las 10.30 horas, aunque el acusado se encuentra localizado en un centro.

La Fiscalía le pide ahora 20 años de prisión por todos estos hechos, un cómputo de las penas que marca el Código Penal y que podría llevar aparejada una medida de internamiento, pero que no será posible si el afectado, su padre, no declara contra él en el juicio que este miércoles acogerá el Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca. Por lo pronto, el afectado no reclama indemnización y ha declinado ser visto por el médico forense.