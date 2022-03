El acusado de abusar de una salmantina: “Me despierto y estoy dentro de ella, pero no sé cómo ha llegado eso ahí”

Se conocieron a través de LOVOO, una red de citas para ligar, chatear y conocer a gente. Él residía en Zamora y ella en Salamanca. Quedaron cuatro o cinco veces en la ciudad del Tormes, donde mantuvieron sus primeros acercamientos íntimos -encuentros apasionados según él, poco más que besos según ella-. Y un buen día, quedaron para pasar la noche juntos en Zamora. Recorrieron el casco histórico, fueron a cenar y finalmente a dormir a casa de él. Tras ver unos vídeos de YouTube y una película en el sofá -durante la que según él hubo tocamientos e incluso cree recordar que fue ella la que le bajó los pantalones y los calzoncillos, mientras que según ella solo hubo besos-, se fueron a la cama juntos. Tiempo después, según coinciden ambos, se despertaron: él estaba encima de ella y con el pene dentro de su vagina.

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió este martes el juicio. La fiscal solicita para el varón, P.M.C., un joven diseñador gráfico sin antecedentes penales, 6 años de prisión y 12.000 euros de indemnización, además de otras medidas accesorias. La acusación particular eleva esta petición a 10 años de prisión y 18.000 euros. La defensa pide la absolución o en su caso que se le aplique una eximente por consumo de drogas, apelando a que su cliente pudo haber cometido la penetración en un estado de sonambulismo como consecuencia del consumo de marihuana y hachís.

En sus manifestaciones, los dos aseguran que no saben cómo pudo suceder un encuentro sexual respecto al que ambos han mantenido ante el tribunal posiciones contrarias.

Así, mientras que él relató su relación con la chica como una aventura que empezó con encuentros “apasionados” en Salamanca, en los que había besos y tocamientos en plena calle e incluso un día en una plaza los viandantes les vitorearon, ella manifestó que no pasaron de los besos y que cuando él iba a tocarla le decía que parara y así lo hacía. Fueron cuatro o cinco encuentros en Salamanca durante el mes de mayo de 2017, hasta que en junio quedaron para pasar la noche juntos en Zamora. Así se lo había pedido él y un día ella le dijo que sí.

Habían hablado de ello, aunque no específicamente de tener relaciones sexuales, declaró el acusado. Ella, por su parte, asegura que siempre le había dicho que no quería tener sexo.

Así que, una vez llegó la chica a Zamora, fueron a pasear por el casco histórico, con mirador incluido según él, y luego a cenar. “En el sitio donde quedamos, yo ya llevaba un porro”, asegura él, mientras que ella lo niega.

Aquella noche él tomo una cerveza sin alcohol y ella una Coca-Cola, eso sí, según él, consumieron marihuana y hachís aproximadamente cada media hora, ella asegura que solo le dio una calada en casa, nada más.

En el domicilio, estuvieron en el sofá, donde -aseguró el varón- se hicieron tocamientos mutuos, y cree recordar que fue ella quien le desnudó de cintura para abajo y él llegó a introducirle los dedos en la vagina. Luego, se acostaron “semidesnudos”, señaló el acusado que dijo no saber siquiera si lo hizo con o sin calzoncillos. “Yo me despierto y estaba encima de ella, pero no sé cómo ha llegado eso ahí”, manifestó, alegando los tocamientos previos aunque reconociendo que no habían hablado expresamente de tener sexo.

A la pregunta de cómo llegaron a tal situación, manifestó: “No tengo ni idea, llevábamos un colocón...”.

Entonces se apartó, intercambiaron un par de frases, que ninguno de los dos recuerda muy bien, tras lo que siguieron durmiendo. “Automáticamente ella se dio la vuelta y se durmió... yo le estuve dando vueltas a la cabeza a ver cómo podía haber llegado a esa situación, pero no recuerdo si dormido o no”, declaró el acusado, relatando que a la mañana siguiente se levantó, le preparó el desayuno -él no desayunó- y ella se fumó otro porro, y luego él le actualizó el currículum.

Posteriormente se estuvieron mandando mensajes: “Ella me comparaba con un maltratador, con otras parejas que había tenido y a mí eso me afectó”, señaló. “Ella solo se fijaba en mi culpabilidad, ¿qué has hecho?”, le preguntaba, cuando la pregunta debería ser: “¿Qué hemos hecho los dos?”, señaló.

Por su parte la víctima, que declaró tras biombo, dejó muy claro desde el principio que nunca fueron pareja que solo estaban conociéndose y que por supuesto cuando hablaron de tener relaciones sexuales, en más de una ocasión le dijo “que no quería, que no le apetecía ni con él ni con nadie en ese momento”. El día de los hechos habían quedado para pasar la noche juntos, pero no para mantener relaciones sexuales “en ningún momento”, dijo tajante.

Respecto al consumo de cannabis, ella fue rotunda también al negar ser consumidora, mientras que la defensa leyó una retahíla de mensajes de WhatsApp que la chica envió al acusado en los que hablaba expresamente de “porros”, de “mono”, de “pillar”... En esos mensajes, expuso el letrado de la defensa, le dijo cosas tales como: “Ven y pago un hotel para dormir abrazada a ti toda la noche” y 12 horas después empezó con reproches hacia él. “Le estaba conociendo, me gustaba y me apetecía dormir con él. Cuando vi que eso podía pasar, me agobié”, explicó ella.

Respecto al suceso en sí y a preguntas de cómo no se despertó hasta que le tenía dentro -aunque solo fuera al notar el peso de él encima-, tampoco halló explicación: “Solo recuerdo que me volví a quedar dormida”. “¿Pero usted por qué se acuerda de unas cosas y de otras no?, llegó a preguntarle entonces la fiscal.

Me decía que se iba a tirar por el balcón, que iba a ir a un psicólogo”, dijo, añadiendo que también le decía “que estaba enamorado“, pero en este caso tampoco recuerda sus respuestas.

Explicó además que si no le denunció en ese mismo momento es porque no logró hacerlo hasta que fue capaz de desahogarse con una familiar, para luego añadir que lo hizo en el momento en que él le reconoció a través de sus mensajes lo que había hecho. Y que no quiso ser explorada por el ginecólogo en el Hospital porque le dijeron “que no iba a valer de nada”.

Por último, recordó que él le había llevado un vaso de agua cuando estaba en su casa, pero desconoce si le pudo haber metido alguna sustancia: “Yo estaba en estado de shok”, manifestó.