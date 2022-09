El acusado de abusar de dos niñas en Vitigudino: “Solo jugamos al 4 en raya”

La Audiencia Provincial de Salamanca acogió ayer el juicio contra O.P.R., un vecino de Vitigudino acusado de abusar sexualmente de una niña de 7 años y exhibir su miembro viril ante ella y ante su hermana pequeña, de 3, en diversas ocasiones. Pese a los restos de saliva del acusado hallados en los genitales de la mayor de las hermanas, el acusado ha negado rotundamente cualquier culpa por su parte, asegurando que jamás se ha exhibido desnudo ante las menores ni mucho menos abusó de la mayor en noviembre de 2020, tal y como mantienen el fiscal y la acusación particular, frente a lo que ha llegado a asegurar que ese día: “Simplemente estuvimos jugando al 4 en raya”.

“No lo sé”, es la única respuesta que O.P.R. ofreció al fiscal y a las acusaciones al ser preguntado sobre el porqué de la denuncia y de la presencia de restos biológicos suyos en las partes íntimas de la menor. Según manifestó, empezó su relación con la familia de las pequeñas “por amistad”. Algunas veces iba a comer a su casa en la citada localidad y cuando se quedó en el paro también le preparaban la comida, relató.

El 28 de noviembre de 2020, día de los hechos, reconoció que había ido a comer al domicilio, pero “no” ocurrió nada particular, dijo, y relató a continuación: “Al acabar la comida, me iba para casa y la niña se quiso venir conmigo y jugamos al 4 en raya”, señaló negando rotundamente haber realizado acto sexual alguno con la menor o haber tenido contacto físico con ella.

Sin embargo, tal y como manifestó la madre, aunque es cierto que la niña “insistió mucho” hasta que le dejó ir a casa del acusado, cuando regresó al domicilio familiar, aproximadamente una hora después, llegó corriendo y llamó al timbre y “subió muy agitada”. “A los dos minutos volvieron a llamar al timbre y era él -refiriéndose al acusado- y dijo ‘buff me trae ahogado, no puedo ni fumar’”. Acto seguido, la niña se sentó en la mesa del comedor y con la mirada baja y sin separarla de la tablet contó a su madre todo lo que le había hecho: “Mamá me ha hecho jugar a lo que no quería...”, inició el relato del desagradable episodio.

La madre, asustada y sin poder creérselo dado el grado de amistad que les unía al acusado, le dijo a la niña que le repitiera lo que acababa de contarle a su padre -que se acababa de levantar de la siesta- y así lo hizo. Tras ello fueron a casa del acusado, llamaron al timbre y les recibió con las manos en alto y, antes de que le recriminaran nada, espetó: “Juro que no he hecho nada”.

“No nos entraba en la cabeza lo que había pasado”, declaró al tribunal la madre de las pequeñas y explicó que tras denunciar los hechos en el Cuartel de Vitigudino, se activó el protocolo correspondiente y la niña fue explorada por los especialistas en el Hospital, a donde acudieron sin bañarla y con una muda, tal y como le indicaron los agentes.

En la exploración se encontró saliva del acusado en las partes íntimas de la menor, a lo que O.P.R. aseguró no encontrar ninguna explicación.

La madre dijo además que, tras las manifestaciones de la mayor de sus hijas, la pequeña de solo 3 años, que estaba delante, manifestó espontáneamente que a ella también le había mostrado su miembro en varias ocasiones.

Unos hechos que, dijo, venían ocurriendo desde tiempo atrás, tal y como denunciaron, pero no se dio cuenta porque el acusado “era como un tío para las niñas” de manera que ella nunca se lo hubiera imaginado “tenía los ojos tapados”, señaló al tribunal.