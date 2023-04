El abogado de la acusación particular: “Hay que ser un asesino vil y vomitivo para esperar a una persona y matarla, sin comentarios”

El abogado de la acusación particular, que representa a Teresa, la viuda del ‘Chispi’ y madre de la bebé que llevaba en brazos cuando fue tiroteado, mostró su “extrañeza” con el informe del fiscal, porque, tal y como dijo, para la defensa no fueron tres los culpables, sino “todos, T-O-D-O-S-” y también del delito de asesinato en grado de tentativa en el caso de la niña.

Señaló que los hechos se corresponden con un “plan preconcebido” y posteriormente añadió: “El acusado tiene derecho a mentir y yo el derecho a no creérmelo” y, en su extenso informe, expuso que una prueba de la enemistad entre ‘El Pepón’ y ‘El Vinas’ con ‘El Chispi’ es que ya el 12 de octubre de 2020 ‘El Chispi’ recibió un tiro -que todavía está alojado en el cuerpo- por parte de ellos: “Lo intentaron matar en dos ocasiones y, como a la primera no lo consiguieron, lo consiguieron en la segunda”, a lo que apostilló, “el fallecido estaba en su zona, el centro de salud, los que incumplieron esa limitación, ese destierro, fueron ‘El Pepón’ y compañía y no lo contrario”.

Y respecto a ‘La Samira’ y ‘La Susana’ dijo que ambas forman parte del plan, un plan preconcebido y cada uno se atribuye roles, estableciendo a continuación un paralelismo con un atentado de ETA, señalando que sin el papel que jugaron ambas no se hubiera cometido el crimen.

El acusador particular prosiguió diciendo que en este caso no hay una sola alevosía, sino que hay tres tipos: “Un señor por la espalda es una indefensión de libro y con el empleo de un arma más aun todavía y con su niña en brazos aun más”, dijo.

Pero además, y contrariamente a lo expuesto por el fiscal, dijo que hubo ensañamiento -aumentar inhumanamente y de forma deliberada el sufrimiento de la víctima- . “Son expertos en matar”, manifestó y dijo que la propia mujer contó el episodio de los sesos porque creía que podía devolverle la vida: “Recogí los sesos de mi marido del suelo y a mi hija de debajo de una rueda, sin saber si estaba viva o no”, declaró en juicio, porque creía que aún podía devolverle la vida.

Respecto al ‘Rafi’ se preguntó “si no es cooperación necesaria ir antes y recoger a los autores del hecho...”, porque, para él, tanto ‘El Rafi’ como el resto de acusados cooperaron necesariamente en el crimen. “Seamos serios y respetemos a la víctima”, que en este procedimiento son tres, dijo: “La persona que intentaron matar años antes, la persona que mataron ese día y por supuesto la viuda y la niña”. “Hay que ser un asesino vil y vomitivo para esperar a una persona y matarla, sin comentarios”, señaló, concluyendo: “Como dijo un amigo mío, menos mal que no estamos en EEUU y aquí no hay pena de muerte”.