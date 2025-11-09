Con drones y agentes fuera de servicio: así fue la batida para encontrar a la octogenaria desaparecida en Santa Marta La desaparecida, de 83 años, fue localizada más tarde en un camino cerca de Pelabravo

Celia Luis Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:32 Comenta Compartir

Agentes fuera de servicio para la ejecución de batidas, drones, efectivos de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, SEPRONA y USECIC. Así fue el dispositivo de búsqueda, dirigido por la Guardia Civil, de una octogenaria vecina de Santa Marta de Tormes durante la tarde del sábado, 8 de noviembre.

Tal y como publicó LA GACETA, una mujer de 83 años desapareció en el entorno de la urbanización Valdelagua en Santa Marta. El aviso a los servicios de Emergencia se produjo sobre las 17:50 horas cuando los familiares, que la llevaban buscando desde las 16:00 horas no eran capaces de dar con su paradero.

A partir de ese momento se organizó un dispositivo de búsqueda en el que también participó la Policía Local de Santa Marta de Tormes, Policía Local de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León movilizó a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y Salamanca.

Afortunadamente, la colaboración ciudadana permitió su localización sobre las 18:35 horas, en un camino cercano al término municipal de Pelabravo, aunque presentaba alguna herida por haber sufrido una caída. Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias–Sacyl y personal sanitario para atenderla.