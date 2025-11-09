Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una dotación de la Guardia Civil y personal sanitario del Sacyl. GC

Con drones y agentes fuera de servicio: así fue la batida para encontrar a la octogenaria desaparecida en Santa Marta

La desaparecida, de 83 años, fue localizada más tarde en un camino cerca de Pelabravo

Celia Luis

Celia Luis

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:32

Comenta

Agentes fuera de servicio para la ejecución de batidas, drones, efectivos de Seguridad Ciudadana, de Tráfico, SEPRONA y USECIC. Así fue el dispositivo de búsqueda, dirigido por la Guardia Civil, de una octogenaria vecina de Santa Marta de Tormes durante la tarde del sábado, 8 de noviembre.

Tal y como publicó LA GACETA, una mujer de 83 años desapareció en el entorno de la urbanización Valdelagua en Santa Marta. El aviso a los servicios de Emergencia se produjo sobre las 17:50 horas cuando los familiares, que la llevaban buscando desde las 16:00 horas no eran capaces de dar con su paradero.

A partir de ese momento se organizó un dispositivo de búsqueda en el que también participó la Policía Local de Santa Marta de Tormes, Policía Local de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente, el centro coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León movilizó a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Carbajosa de la Sagrada y Salamanca.

Afortunadamente, la colaboración ciudadana permitió su localización sobre las 18:35 horas, en un camino cercano al término municipal de Pelabravo, aunque presentaba alguna herida por haber sufrido una caída. Hasta el lugar acudió una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias–Sacyl y personal sanitario para atenderla.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una mujer y otras dos resultan heridas graves tras chocar con el coche contra un poste de tensión eléctrica en la calle Calzada de Medina
  2. 2 Fallece José Luis de Andrés Mendo, figura destacada del ámbito empresarial salmantino
  3. 3 Oleada de agresiones en Salamanca: cuatro personas heridas en menos de 8 horas
  4. 4 Las carnicerías avisan de la subida que se espera para la próxima semana: los más previsores ya lo están comprando
  5. 5 Encuentran herida en Pelabravo a una mujer de 83 años desaparecida en la tarde de este sábado en Santa Marta
  6. 6 Qué ha ocurrido en Salamanca este sábado 8 de noviembre
  7. 7 Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez
  8. 8 Viviendas modernas y eficientes en un complejo para disfrutar
  9. 9 Las siete vidas de las cárceles
  10. 10 La mayor huella de Franco resiste en los edificios del Estado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Con drones y agentes fuera de servicio: así fue la batida para encontrar a la octogenaria desaparecida en Santa Marta

Con drones y agentes fuera de servicio: así fue la batida para encontrar a la octogenaria desaparecida en Santa Marta