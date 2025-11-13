Dos presos en el banquillo por otra violenta agresión en la cárcel de Topas con un pincho y un guante lastrado Los hechos ocurrieron en enero de 2024 durante una pelea en la sala de día. La Fiscalía pide cuatro años y nueve meses de prisión para uno de los acusados y tres años para el otro

M. C. Salamanca Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:39 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca acogerá el próximo martes la causa seguida contra dos reclusos del centro penitenciario de Topas, acusados de protagonizar una violenta agresión a otro interno en la sala de día.

Los hechos, según recoge la Fiscalía Provincial de Salamanca en su escrito de calificación provisional, se remontan al 22 de enero de 2024, cuando una discusión entre los tres reclusos terminó con golpes, amenazas y el uso de un pincho penitenciario y un guante lastrado.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, J.R.M. y B.M.A. iniciaron una pelea con otro preso que se encontraba en la estancia común del módulo. En el transcurso de la riña, J.R.M. colocó un objeto punzante en el cuello de la víctima, mientras B.M.A. lo golpeaba repetidamente en la cara y otras zonas del cuerpo con un guante que contenía objetos pesados en su interior.

La Fiscalía solicita una pena de cuatro años y nueve meses de prisión para J.R.M. y tres años para B.M.A., además de una indemnización conjunta superior a los 10.000 euros, de los cuales 5.058 corresponden a las lesiones y 5.605 a las secuelas físicas derivadas del ataque.

La causa se suma a la larga lista de incidentes violentos que en los últimos meses han salpicado la vida diaria en el penal, convertido, según los sindicatos, en un foco creciente de conflictividad. De hecho, el mismo juzgado ha señalado para hoy otros dos procedimientos por agresiones y amenazas dentro del centro, uno de ellos por un altercado con funcionarios al grito de «Estáis muertos, malparidos», y otro por una agresión entre internos con una pesa en el economato del recinto.

Estos tres casos vuelven a poner de relieve la situación de inseguridad y sobrepoblación que denuncian desde hace meses los sindicatos penitenciarios. Según datos de ACAIP-UGT, la prisión de Topas ha registrado alrededor de una decena de agresiones físicas a funcionarios en lo que va de año, tantas como en todo 2024, sin contar los ataques verbales, que se repiten casi a diario.

El sindicato alerta de un incremento del 60% en la población reclusa en los últimos cinco años —de unos 700 internos a más de 1.100— y del traslado a Salamanca de presos especialmente conflictivos desde otras cárceles del país. «Muchos llegan sin arraigo y sin nada que perder», apuntan los representantes de los trabajadores.

Temas

Juzgados