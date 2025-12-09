Dos heridos en una salida de vía en la autovía A-62, a su paso por Martín de Yeltes El accidente ha tenido lugar minutos después de las 12:00 horas de este martes

Personal sanitario de Sacyl se ha trasladado al lugar.

M. C. SALAMANCA Martes, 9 de diciembre 2025, 12:38

Dos personas han resultado heridas en un accidente registrado este martes a mediodía en la autovía A-62, a su paso por Martín de Yeltes.

El 112 ha recibido aviso a las 12:09 horas de la salida de vía de un turismo en el pun to kilométrico 301 de la autovía A-62, sentido Salamanca, donde, dos personas habían resultado heridas, una mujer de 33 años y un varón de edad desconocida.

El servicio de emergencias ha informado a la Guardia Civil y a Sacyl.