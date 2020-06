Dos heridos por el incendio en una vivienda de Capuchinos

Los Bomberos del Parque de Salamanca se han movilizado en la tarde de este lunes al barrio de Capuchinos para sofocar un incendio en una vivienda de la zona. El aviso ha sido poco antes de las 17.30 horas por el abundante humo procedente de una ventana situada en la calle La Bañeza con Valles Mineros. Los efectivos han trabajado con la escala desde el exterior del edificio para extinguir las llamas.

Según han confirmado fuentes municipales a LA GACETA, los bomberos han rescatado a dos personas que se encontraban en el piso en el momento que se han originado las llamas. Los rescatados se tratan de un varón, de 86 años, y su nieto, de 18 años, que ha tenido que ser atendido por los sanitarios de Sacyl por presentar síntomas de intoxicación y un pequeño corte en el pie.

Finalmente los dos familiares han tenido que ser atendidos por el personal sanitario y han sido trasladados en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.

Las dos personas que se encontraban en la vivienda, abuelo y nieto, han salido corriendo en el momento en que han visto las llamas, que se habían originado en una habitación de la casa. Ha sido en ese momento cuando el joven se ha cortado el pie.

La vivienda afectada se encuentra justamente encima de una cafetería y los efectivos han solicitado a los clientes que permanecieran dentro del local y han desalojado la terraza para evitar que inhalaran el abundante humo.

Aunque no han desalojado las viviendas del bloque en ningún momento muchos vecinos han decidido salir a la calle por su propio pie. Por ello, los Bomberos recuerdan que esto es algo que no se debe hacer y que cuando exista un incendio se debe permanecer en casa, a no ser que las autoridades indiquen lo contrario.