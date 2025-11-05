Dos conductores ebrios ponen en riesgo la seguridad de la noche salmantina La Policía Local ha interpuesto dos denuncias después de que los conductores arrojasen un resultado positivo en las pruebas de alcoholemia tras cometer diferentes infracciones al volante

Dos conductores ebrios han generado situaciones de peligro al volante durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Según fuentes municipales, la Policía Local ha interpuesto una denuncia por alcoholemia positiva primero a un a conductor en el cruce del paseo de la Estación con la calle Benito Pérez Galdós a las 23:08 horas, al hacerle las pruebas correspondientes después de que el denunciado hubiese realizado un cambio de sentido rebasando una doble línea continua.

La segunda intervención tuvo lugar también en el paseo de la Estación, a las 2:36 horas, cuando otro conductor arrojó un resultado positivo en alcoholemia tras circular a gran velocidad y sin respetar los semáforos.

